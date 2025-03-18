Горячие источники и вулканические пляжи — отдых в Антарктиде ничуть не уступает средиземноморскому

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Температура на побережье Антарктиды может быть значительно ниже нуля, но это не мешает туристам наслаждаться горячими источниками и отдыхать на вулканическом пляже Pendulum Cove, словно на курорте Средиземного моря.

Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Императорские пингвины

У побережья стоит роскошный круизный корабль Roald Amundsen, недавно приобретенный консорциумом инвестиционных фондов из Лондона и Нью-Йорка. На борту — около 500 пассажиров, которые заплатили около 22 000 долларов каждый. Такие круизы становятся всё более популярными, и Антарктида теперь привлекает туристов так же, как и другие мировые курорты.

В Антарктиде можно не только поучаствовать в марафонах или подняться на самые высокие вершины, но и заплатить более 50 000 долларов за экзотические приключения. Спутники Starlink от Илона Маска позволяют делиться видео в реальном времени с континента, который когда-то был изолирован от остального мира.

Туристическое агентство Antarctica Cruises, расположенное в Майами (США), продает билеты на круизы в Антарктиду, которые могут стоить более 50 000 долларов за 18-дневное путешествие с роскошными каютами и балконами. Для более скромных путешественников доступны пакеты от 10 000 долларов.

Однако такой туризм не обходится без негативных последствий. Исследователь Хардий из Университета Тасмании утверждает, что феномен социальных сетей наносит серьезный вред экосистеме. Туристы, пытаясь запечатлеть самые яркие моменты, нередко нарушают правила взаимодействия с природой. Например, агентства напоминают о том, что нельзя приближаться к пингвинам, тюленям и морским львам ближе чем на пять метров.

Туризм в Антарктиде продолжает расти, и, по прогнозам, в этом году число туристов вырастет на 16%. В прошлом году сюда приехало около 125 000 туристов — это немного по сравнению с другими направлениями, но для такого уникального континента это всё же значительная цифра.

Проблема заключается в том, что Антарктида, по сути, является одним из самых защищенных континентов, и хотя туризм здесь разрешен, правила его регулирования пока ещё не установлены. Испания, имеющая две базы в Антарктиде, работает над созданием правил для туризма, и одним из предложений является введение специального налога для туристов на поддержку экосистемы, передает lifo. gr.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Омывается Атлантическим, Индийским и Тихим океанами.

