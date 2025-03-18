Тайна древнего кораблекрушения — откройте для себя остров рая в сердце Средиземного моря

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если отправиться в самый южный угол полуострова Пелопоннес, вы найдете свой уголок рая.

Фото: PR-служба Офиса по туризму Малайзии Отдых на острове

Остров Сапиенца (Греция) — маленький необитаемый остров, о котором знает немногие. Он скрывает дикую природу, пышную зелень и находится к югу от города Пилос. Название острова происходит от итальянского слова "мудрость", он был в собственности венецианцев с 1209 года. Очаровательный пейзаж и кристально чистая вода делают остров идеальным местом для летних пикников.

Сапиенца расположен на важном морском пути, который был стратегически важен еще с древности: связывал Италию с Ближним Востоком. Однако район известен своими сильными течениями, ветрами и сложными скалами, что стало причиной многочисленных кораблекрушений, некоторые из которых представляют археологическую ценность.

Одно из самых известных кораблекрушений связано с судном, на котором находились колонны, привезенные Иродом Великим в Кайсери, Палестина, в I веке н. э. Эти колонны, ныне известные как "обломки колонн", были обнаружены на глубине 10 метров у акротири Искра. Министерство культуры планирует превратить это место в открытые подводные археологические раскопки.

Сапиенца также известен своим маяком, расположенным напротив города Мефония. Маяк был построен в 1885 году после обращения королевы Виктории в Англии. Его высота составляет 8 метров, и на протяжении многих лет он был одним из самых мощных маяков в Средиземном море, освещая воды на расстояние до 25 морских миль. Маяк работает и сегодня, с момента его компьютеризации в 1986 году, когда был обновлен и стал работать на солнечной энергии. Этот маяк также стал архитектурным памятником.

Сапиенца известна не только своими пляжами с прозрачной водой, но и другими удивительными особенностями. Например, на юго-западе острова находится самая глубокая точка Средиземного моря, так называемая "ямка" Ойнуссон, которая имеет глубину 5121 метров, передает gargalianoionline. gr.

Уточнения

Мая́к — навигационный ориентир, который используется для опознавания берегов, определения местонахождения судна.

