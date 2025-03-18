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Французский язык уходит с рупоров аэропорта Цюриха в пользу немецкого и английского

2:15
Туризм

Аэропорт Цюриха больше не будет делать объявления на французском языке для своих пассажиров, как стало известно сегодня из репортажа газеты Tages-Anzeiger.

аэропорт, зал ожидания
Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
аэропорт, зал ожидания

Это решение было принято с сожалением, поскольку французский, являющийся вторым официальным языком в Швейцарии, теперь становится "нежелательным". Вместо французского, аэропорт теперь будет делать объявления только на немецком и английском языках.

Представитель аэропорта Ливия Калувори пояснила, что цель данной инициативы — минимизировать количество объявлений, чтобы обеспечить комфорт и спокойствие для пассажиров.

"Подобный подход уже давно принят во многих европейских аэропортах", — добавила она.

Многоязычие всегда было важной частью швейцарской идентичности, так как в стране официальными являются четыре языка: немецкий, французский, итальянский и ретороманский. При этом на немецком говорят 62% населения, на французском — 21%, на итальянском — 8%, а на ретороманском — 0,5%. Газета Tages-Anzeiger отметила, что в аэропорту Цюриха теперь информацию публикуют только на немецком и английском языках, в отличие от аэропорта Женевы, где информацию по-прежнему размещают на трех языках — французском, немецком и английском.

Кроме того, компания Swissport, которая обслуживает пассажиров в аэропорту Цюриха, прекратила объявления на французском языке с июля 2024 года. 

Пресс-секретарь аэропорта добавил, что хотя объявления делаются на немецком и английском, сотрудники, говорящие на других языках, в том числе на французском, всегда готовы помочь путешественникам. Также на портале вылетов для рейсов в франкоязычные страны информация по-прежнему будет предоставляться на французском языке.

В 2024 году аэропорт Цюриха обслужил 31,2 миллиона пассажиров, что близко к рекорду 2019 года — 31,5 миллиона, передает capital.gr.

Уточнения

Ру́пор (от нидерл. roeper от roepen — кричать) — морская говорная, переговорная труба, труба в форме усечённого конуса, предназначенная для направленной передачи звука, например голоса или сигнала клаксона.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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