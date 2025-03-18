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В Абхазию дорога открыта: когда запустят прямые рейсы в Сухум?

0:51
Туризм

МИД России отменил рекомендацию воздержаться от поездок в Абхазию. Теперь можно с уверенностью собираться в Пицунду и Гагру.

Черное море Абхазия
Фото: commons.wikimedia.org by Avobukhov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Черное море Абхазия

Когда начнут продавать туры в Абхазию?

Из-за рекомендации Минэкономразвития туроператоры не могут предлагать своим клиентам туры и экскурсии в Абхазию. Однако и это ограничение могут вскоре отменить.

Когда запустят прямые рейсы в Сухум?

1 мая может быть запущено регулярное авиасообщение с Абхазией, рассказал первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Напомним, аэропорт Сухума уже принял тестовый пассажирский рейс из Москвы в начале февраля.

Еще с 1 мая могут запустить электропоезда из Имеретинской долины в Сухум, пишет KP. RU.

Уточнения

Суху́ми (абх. Аҟәа, /а́куа/, груз. სოხუმი, /соху́ми/), или Суху́м (также иногда А́куа или Соху́ми), — крупнейший в Абхазии город.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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