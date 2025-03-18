В Абхазию дорога открыта: когда запустят прямые рейсы в Сухум?

МИД России отменил рекомендацию воздержаться от поездок в Абхазию. Теперь можно с уверенностью собираться в Пицунду и Гагру.
Из-за рекомендации Минэкономразвития туроператоры не могут предлагать своим клиентам туры и экскурсии в Абхазию. Однако и это ограничение могут вскоре отменить.
1 мая может быть запущено регулярное авиасообщение с Абхазией, рассказал первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Напомним, аэропорт Сухума уже принял тестовый пассажирский рейс из Москвы в начале февраля.
Еще с 1 мая могут запустить электропоезда из Имеретинской долины в Сухум, пишет KP. RU.
Суху́ми (абх. Аҟәа, /а́куа/, груз. სოხუმი, /соху́ми/), или Суху́м (также иногда А́куа или Соху́ми), — крупнейший в Абхазии город.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.