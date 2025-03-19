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Шесть суббот подряд небо будет сиять: во Вьетнаме пройдёт грандиозный фестиваль фейерверков

1:03
Туризм

Любителям красоты и зрелищных мероприятий стоит отправиться в этом году во вьетнамский город Дананг. Пресс-служба Space Travel рассказала "Тонкостям туризма" о фестивале фейерверков, который пройдёт в нём с 31 мая по 12 июля.

Фейерверк
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фейерверк

Полюбоваться грандиозными светящимися россыпями в ночном небе можно будет шесть суббот подряд, и каждый раз это будет своя определённая тематика, например, "Творческое искусство", "Соединяющие путешествия", "В объятиях новой эры" и так далее. Кроме того, на праздниках будут и другие сюрпризы, например, выступления музыкантов.

"В этом году посетителей ожидает самый продолжительный, крупный и яркий фестиваль по сравнению с предыдущими. Участвуют 10 команд из таких стран как Вьетнам (2 команды), Финляндия, Великобритания, Португалия, Польша, Южная Корея, Италия, Канада и Китай", — отметили в пресс-службе туроператора.

Уточнения

Фейерве́рк (нем. Feuerwerk, от Feuer — огонь и Werk — дело, работа) — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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