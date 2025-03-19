Итальянская Голубая лагуна и ещё одно чудо: эти природные спа-центры в 2 часах от Рима заставят вас забыть обо всём

3:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых на курорте — отличная классика весенних путешествий. Хорошей новостью является то, что 2 самых красивых в мире природных спа-центра находятся в 2 часах езды от Рима

Фото: commons.wikimedia.org by Tifoitalia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Термальные источники Сатурнии

Когда речь заходит об отдыхе, спокойствии, благополучии и умиротворении, скорее всего, первое, что приходит на ум, — это поездка в спа-салон.

Впечатляющие спа-салоны существуют по всему миру рядом с озёрами, горами, лесами и другими волшебными местами, но хорошая новость заключается в том, что некоторые из самых красивых природных спа-салонов на планете находятся прямо в Италии, и два из них — совсем рядом с Римом.

Термальные источники Трипонцо: итальянская Голубая лагуна

Термальные источники Голубой лагуны в Исландии в течение многих лет считались самыми красивыми на планете благодаря завораживающим цветам и контрасту со снегом, который окружает это место, но в самом сердце провинции Перуджа, в Борго Черрето, есть термальный источник, очень похожий на исландский.

Термальные источники Трипонцо, часто называемые итальянской Голубой лагуной и находящиеся всего в 2 часах езды от Рима, представляют собой рай тишины и спокойствия, где среди густых лесов находятся бассейны с горячей водой с температурой 32 градуса, которая становится сине-зелёной благодаря высокой концентрации серы и магния.

Если мы ищем расслабления и нам нужно зарядиться энергией, это идеальное место для весеннего отдыха, и пользу для здоровья не стоит недооценивать. Воды источников Трипонцо особенно подходят для лечения костно-суставных воспалений и для хорошего самочувствия кожи.

Красота термальных источников Сатурнии

Также всего в двух часах езды от Рима находится ещё один из самых известных курортов в Италии и Европе — термальные источники Сатурнии.

Расположенные в самом сердце провинции Гроссето, в живописной Маремме, термальные источники Сатурнии являются одними из крупнейших в Италии. Это райский уголок площадью 20 000 квадратных метров с 5 различными термальными бассейнами и постоянной температурой воды 37,5 градусов.

Совершенно бесплатные, эти известняковые бассейны возвышаются над старой каменной мельницей и чередуются с небольшими водопадами. Это прекрасное место для фотографий, но, к сожалению, в летние месяцы здесь очень многолюдно. Лучшее время года, чтобы сюда приехать, — это весна.

Что посмотреть в окрестностях Сатурнии

Отдых в Сатурнии может оказаться отличной возможностью открыть для себя Маремму — одну из самых красивых и запоминающихся территорий в Италии.

Между купанием стоит посетить средневековую деревню Монтемерано и впечатляющий Вульчи — город этрусского происхождения, известный своими древними стенами и некрополем, но настоящей жемчужиной является Питильяно, не зря же он всегда считался одной из самых красивых деревень Италии. Расположенный в туфе, Питильяно известен не только своим захватывающим видом, но и Кафедральным собором и еврейским гетто, также известным как Маленький Иерусалим.

Уточнения

Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ — земля и θερμός — «тёплый, горячий») — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C.

