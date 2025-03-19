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Секрет раскрыт: почему чехи массово едут в польские бани, забыв о Карловых Варах?

Туризм

Спа-отдых уже давно стал не просто роскошью для состоятельных клиентов или пожилых людей, оплачиваемой страховой компанией. Всё больше и больше чехов ищут доступные варианты отдыха, где они могут избавиться от стресса, проблем со здоровьем и в то же время насладиться качественным обслуживанием.

Спа-салон
Фото: commons.wikimedia.org by Molly Dasca, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Спа-салон

И именно здесь уместно вспомнить польские бани, которые в последние годы набирают всё большую популярность. В то время как в Чехии вы часто платите десятки тысяч за отдых на выходные в известных курортных городах, в Польше вы можете насладиться полноценными спа-процедурами за небольшую плату. Какие места считаются одними из лучших и почему стоит сюда приехать?

Говорят, спа-салоны предназначены только для богатых, а обычные люди сегодня уже не могут себе этого позволить. Но что, если мы скажем вам, что есть место, где вы можете побаловать себя первоклассным спа-уходом, релаксацией и процедурами за небольшую плату? И это не какой-то отдалённый уголок мира. Это скрытое сокровище находится совсем рядом с границами, и всё больше и больше чехов приезжают сюда на выходные и длительные спа-процедуры.

Всего в нескольких минутах ходьбы от чешской границы находится райский спа-центр

Забудьте о Карловых Варах, где вы платите в основном за престижные и дорогие отели. Забудьте о Лугачовице, который становится роскошью для избранных. Вместо этого загляните в Душники-Здруй — небольшой польский городок с богатой курортной историей, который в последние годы стал хитом среди чешских туристов. Душники-Здруй, возможно, звучит не так ярко, как Марианске-Лазне, но здесь есть то, что сегодня всё труднее найти, — отличное качество по доступным ценам.

Город расположен в Нижней Силезии, всего в нескольких десятках километров от границы с Чехией. Уже по прибытии вас встретит живописный исторический центр, красивые курортные парки и умиротворяющая атмосфера, а это именно то, что ищет человек, когда хочет отдохнуть от стресса.

Но что же такого особенного в этих банях? Прежде всего, уникальные минеральные источники, которые отличаются высоким содержанием железа, магния и других минералов. Известно, что они полезны для сердца, кровообращения и общего жизненного тонуса. Местную воду можно сравнить даже с той, что поступает из источников на самых престижных европейских курортах, с той лишь разницей, что здесь вы можете побаловать себя ею за небольшую плату.

Цены, которые вы больше нигде не найдёте

Самый важный вопрос, который задают все, кто собирается посетить спа-салон: во сколько это мне обойдётся? И ответ на удивление положительный. Польские спа-салоны стоят на 60% дешевле чешских, при этом качество обслуживания остаётся на высоком уровне. За неделю пребывания с проживанием, полупансионом и несколькими процедурами вы заплатите от 6 000 крон. Если вы посмотрите на предложения чешских спа-салонов, то обнаружите, что они берут от 15 000 чешских крон и более за один и тот же пакет услуг.

Если вы просто хотите отдохнуть в выходные, вы можете насладиться оздоровительным отдыхом за 2 000 чешских крон. Какие вам предложат процедуры и за какую цену? Стоимость массажа составляет от 300 чешских крон, минеральных ванн — от 250 чешских крон, а грязевых обёртываний — от 200 чешских крон. В Чехии за эти же услуги вы заплатили бы вдвое или даже втрое больше.

Чехи приезжают сюда за роскошью за несколько крон

В Душниках-Здруе вы найдёте не только классические минеральные ванны, но и широкий спектр оздоровительных и терапевтических процедур. Местные источники пользуются популярностью в первую очередь из-за их воздействия на дыхательные пути, снижения ревматических болей и регенерации организма. Большим успехом пользуются углекислые ванны, которые улучшают кровообращение и укрепляют сердце. Также популярны грязевые обёртывания, ингаляции с минеральной водой и специальные процедуры, направленные на опорно-двигательный аппарат. Для тех, кто хочет ощутить более глубокое расслабление, предлагаются роскошные виды массажа, ритуалы в сауне и ароматерапия.

Здесь также есть современные оздоровительные центры с бассейнами, гидромассажными ваннами и саунами, где вы можете прекрасно отдохнуть за несколько крон. Посещение этих заведений обходится в 300—400 крон в день, что значительно дешевле, чем на чешских спа-курортах.

Уточнения

Душни́ки-Здруй (пол. Duszniki-Zdrój, нем. Bad Reinerz) — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Клодзский повят.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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