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Внушительные цифры: вот сколько в среднем тратят россияне на путешествия с детьми

1:10
Туризм

Многие родители стараются сделать каникулы детей интересными и незабываемыми, и путешествие — идеальный вариант для получения ярких впечатлений. Ассоциация туроператоров России и туроператора Fun&Sun выяснила, сколько тратят денег на отдых семейные пары с детьми.

Девочка на пляже
Фото: unsplash.com by Samantha Hartley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка на пляже

"Средний чек у семей на 30% выше, чем средняя стоимость заявки по всем сегментам. В летнем сезоне 2024 года средние траты семейных туристов составили эквивалент $3,1 тыс. на заявку (около 270 тыс. руб. по нынешнему курсу), а в зимнем сезоне 2024—2025 гг. — $2,8 тыс. (примерно 240 тыс. руб.)", — говорится в исследовании.

Отмечается, что чаще всего летом и зимой путешествуют родители с одним ребёнком (75%). На втором месте — пары с тремя детьми (24%), и реже всего вывозят на отдых единственного ребёнка в семье (1%). Об этом сообщает aif.ru.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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