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Иссамбр — идеальное место для отдыха на Средиземном море

1:44
Туризм

Франция славится своими живописными пляжами, и в 2023 году журнал GEO признал один из пляжей региона Прованс-Альпы-Лазурный берег одним из самых красивых в стране. Это Иссамбр — восьмикилометровая прибрежная полоса с мягким песком, бирюзовой водой и потрясающими пейзажами.

Иссамбр, Франция
Фото: Wikimedia Commons by Own work, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Иссамбр, Франция

Этот уникальный пляж расположен в коммуне Рокбрюн-сюр-Аржан, на знаменитом Лазурном берегу. Береговая линия состоит из 11 отдельных участков, включая очаровательные бухты и уютные песчаные лагуны.

На Иссамбре каждый найдет место по душе. Пляжи Сан-Пейр, Гаронет, Пейрас, Ле-Жирелье и Ла-Пинед идеально подходят для семейного отдыха. Пляж Гайярд, разделенный на две части, порадует любителей уединения и природной красоты.

Для активного отдыха здесь предусмотрены:

  • Прокат лодок и водных велосипедов
  • Водные лыжи и буксируемые буи
  • Захватывающие прогулки вдоль прибрежных троп

Помимо пляжей, Иссамбр может похвастаться двумя живописными портами — Сан-Пейре и Ферреоль. Отсюда можно отправиться в морское путешествие или просто насладиться атмосферой средиземноморской гавани.

На побережье Иссамбра расположены отличные рестораны, где можно попробовать свежие морепродукты, местные деликатесы и знаменитые блюда провансальской кухни.

Пляж Сан-Пейре отмечен маркировкой Handiplage — он оборудован для комфортного отдыха семей с детьми и людей с ограниченными возможностями. Мелководье и тень от сосен делают его идеальным для самых маленьких.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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