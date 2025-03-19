Бирюзовое море, горы и низкие цены: эта страна — скрытая жемчужина Адриатики

3:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируете летний отпуск и не хотите тратить деньги на многолюдные пляжи Хорватии или Греции? В Европе есть место, где вы найдёте красивое море, гостеприимных людей и аутентичную атмосферу — и всё это за бесценок.

Фото: commons.wikimedia.org by Sietske2, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Албания

Вы можете провести отличный и относительно дешёвый летний отпуск на побережье Адриатического моря, и хотя туристы ещё только открывают для себя эту страну, она предлагает всё, чтобы сделать ваше лето идеальным. Кристально чистая вода, просторные пляжи, исторические города и дружелюбная атмосфера.

Вы всё ещё задаетесь вопросом, о каком месте идёт речь? Речь идёт об Албании — стране, которая поразит вас не только своей красотой, но и тем, как мало денег вы здесь потратите по сравнению с любимыми Хорватией и Грецией. Албания предлагает всё, что нужно для отличного отдыха. Эта страна быстро превращается в одно из самых интересных направлений в Европе.

Дружелюбные люди

Албанское побережье известно своими пляжами, где точно не бывает людно даже в самый пик туристического сезона. В то же время здесь вам будет хорошо и комфортно. Местные жители невероятно дружелюбны, и, однажды попробовав албанскую кухню, вы обязательно захотите вернуться сюда снова.

Самые красивые пляжи

Хотите поплавать в бирюзовой воде, напоминающей Карибское море? Тогда отправляйтесь на пляж Ксамил. Название Ксамил принадлежит не только популярному курорту, но и всему полуострову и четырём небольшим островам, украшающим местную бухту. Благодаря своему привлекательному расположению, за которое побережье прозвали Албанской Ривьерой, Ксамил стал настоящим раем для любителей пляжного отдыха.

Ещё один совет: Дерми — длинный пляж, окружённый горами, где можно насладиться отдыхом и вечерними прогулками вдоль моря. А если вы предпочитаете более дикие места, пляж Джипе порадует вас своей удалённостью и скалами, которые защищают его от ветра и толп туристов.

Низкие цены

Вы, наверное, задаётесь вопросом о ценах. Цены на проживание, питание и услуги здесь на десятки процентов ниже по сравнению с Хорватией, Грецией или Италией. Представьте, что за ужин на двоих в приморском ресторане вы платите меньше, чем в Чехии, или что роскошный отель с видом на море стоит столько же, сколько средний гестхаус в Хорватии. Албания — это просто рай для путешественников, которые хотят качества, но не хотят тратить на это слишком много денег.

Горы и реки

Если вы думаете, что Албания — это только пляжи, вы будете удивлены. Национальный парк Логара предлагает захватывающие дух горные пейзажи, где можно насладиться пешими прогулками. А если вы любите водные приключения, река Вьоса, одна из последних диких рек в Европе, идеально подходит для рафтинга или каякинга.

На машине и самолёте

Добраться до Албании проще, чем вы думаете. Аэропорт Тираны предлагает сообщение со многими европейскими городами, и прямые рейсы постепенно расширяются. Если вы предпочитаете ехать своим ходом на машине, то относительно легко добраться на своём транспорте через Балканы.

Когда вы приедете, вы увидите, что местный транспорт дешёвый и доступный. Такси и автобусы могут доставить вас куда угодно, а местные жители с радостью подскажут вам, если вы не уверены, в какую сторону идти.

Уточнения

Алба́ния (алб. Shqipëria), полная официальная форма — Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë [ɾɛpuˈblika ɛ ʃcipəˈɾiːs]), — государство в западной части Балканского полуострова.

