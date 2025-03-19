Кинематограф сформировал представление о древнем Египте

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2:16
Туризм

Пирамиды Египта всегда были окружены загадками. Исследователи, историки и любители альтернативных теорий по-разному объясняют их строительство, назначение и даже возможные скрытые механизмы.

Пирамиды
Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирамиды

Египтолог Франк Монье занимается изучением мифов и гипотез, связанных с древними сооружениями, пытаясь отделить вымысел от научных фактов, пишет Le Point.

Существует давняя легенда о скрытых подземных ходах и тайных комнатах под пирамидами. В XVII веке уже ходили слухи о тайных полостях, якобы заполненных золотом и сокровищами.

В XIX веке внутри головы Сфинкса был установлен люк. Некоторые утверждали, что он скрывает тайные механизмы или артефакты, но на самом деле он предназначался для размещения декоративного элемента.

Литература и фильмы сильно повлияли на популярное представление о древнеегипетской архитектуре. Например, поршневая система, показанная в фильме "Земля фараонов", основана на реальных технологиях, использовавшихся в Древнем Египте.

Одна из популярных альтернативных гипотез — теория о том, что пирамиды могли использоваться для выработки энергии. Эта идея основана на так называемой "волновой теории форм", но не имеет научных доказательств.

Социальные сети и Интернет наполнены необычными гипотезами о пирамидах. Люди часто принимают яркие фотографии и сенсационные статьи за факты, а научные исследования теряются в потоке информации.

Многие загадки пирамид связаны с их строительством. Одна из реалистичных теорий предполагает использование внутренней винтовой рампы для транспортировки блоков. Это позволило бы избежать необходимости перемещения массивных каменных глыб по крутым склонам.

Даже в XIX веке каменщики использовали техники, которые могли существовать ещё в эпоху неолита. Например, деревянные ролики с зажимами позволяли перемещать тяжёлые каменные блоки без использования колёс. Некоторые из этих методов могли быть применены и при строительстве пирамид. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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