Кинематограф сформировал представление о древнем Египте

Пирамиды Египта всегда были окружены загадками. Исследователи, историки и любители альтернативных теорий по-разному объясняют их строительство, назначение и даже возможные скрытые механизмы.
Египтолог Франк Монье занимается изучением мифов и гипотез, связанных с древними сооружениями, пытаясь отделить вымысел от научных фактов, пишет Le Point.
Существует давняя легенда о скрытых подземных ходах и тайных комнатах под пирамидами. В XVII веке уже ходили слухи о тайных полостях, якобы заполненных золотом и сокровищами.
В XIX веке внутри головы Сфинкса был установлен люк. Некоторые утверждали, что он скрывает тайные механизмы или артефакты, но на самом деле он предназначался для размещения декоративного элемента.
Литература и фильмы сильно повлияли на популярное представление о древнеегипетской архитектуре. Например, поршневая система, показанная в фильме "Земля фараонов", основана на реальных технологиях, использовавшихся в Древнем Египте.
Одна из популярных альтернативных гипотез — теория о том, что пирамиды могли использоваться для выработки энергии. Эта идея основана на так называемой "волновой теории форм", но не имеет научных доказательств.
Социальные сети и Интернет наполнены необычными гипотезами о пирамидах. Люди часто принимают яркие фотографии и сенсационные статьи за факты, а научные исследования теряются в потоке информации.
Многие загадки пирамид связаны с их строительством. Одна из реалистичных теорий предполагает использование внутренней винтовой рампы для транспортировки блоков. Это позволило бы избежать необходимости перемещения массивных каменных глыб по крутым склонам.
Даже в XIX веке каменщики использовали техники, которые могли существовать ещё в эпоху неолита. Например, деревянные ролики с зажимами позволяли перемещать тяжёлые каменные блоки без использования колёс. Некоторые из этих методов могли быть применены и при строительстве пирамид.
Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!