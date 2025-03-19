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Онфлёр – порт мечты: уют Амстердама и морской дух Нормандии

2:29
Туризм

На севере Франции, в департаменте Кальвадос, скрывается настоящий архитектурный и культурный бриллиант — Онфлёр.

Франция, Кальвадос, порт Онфлёр
Фото: Wikimedia Commons by Pinpin is licensed under GNU Free Documentation License
Франция, Кальвадос, порт Онфлёр

Этот небольшой порт поражает сочетанием голландского очарования и подлинной морской атмосферы. Узкие дома с разноцветными фасадами, уютные улочки, аромат свежих морепродуктов и богатая история делают его одним из самых живописных уголков Нормандии.

Первое, что бросается в глаза в Онфлёре — это высокие, узкие дома, выстроенные вдоль порта. Их архитектура напоминает Амстердам, но с уникальным французским шармом. Цветные фасады отражаются в воде, создавая живописную картину, которая словно оживает на полотнах импрессионистов.

Этот порт основан более тысячи лет назад и играл важную роль в морской торговле и географических открытиях. Прогуливаясь по набережной, можно ощутить свежий йодистый воздух и представить, как когда-то отсюда отправлялись корабли в неизведанные земли.

Одна из самых необычных достопримечательностей Онфлёра — церковь Святой Екатерины. Построенная в XV веке, она напоминает перевёрнутый корпус корабля. Это неудивительно, ведь возводили её местные корабелы, не имевшие опыта в каменном строительстве.

Район Ла-Энлос с его мощёными улочками переносит в далёкое прошлое. Атмосфера средневекового Онфлёра здесь ощущается особенно ярко: старинные дома, уютные лавки, тихие дворики, где, кажется, остановилось время.

Уникальное качество света привлекает в Онфлёр художников со всего мира. Особенно его ценили импрессионисты, вдохновлённые мягкими переливами воды и небес. В музее Эжена Будена можно увидеть работы, передающие особенную атмосферу этого места.

Кулинарные традиции Онфлёра — это сочетание свежих морепродуктов и нормандских деликатесов. Серая креветка, устрицы, нежные сыры, яблочный сидр — здесь всё дышит вкусом Франции. В субботу особенно приятно пройтись по рынку, наполненному ароматами сезонных продуктов.

В отличие от многолюдного Амстердама, Онфлёр радует спокойной атмосферой. Здесь можно подолгу сидеть на террасе кафе, наблюдая за лодками, или просто наслаждаться моментом, словно время замедлило свой ход.

Уточнения

Онфлёр (фр. Honfleur) — коммуна во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос, округ Лизьё, центра кантона Онфлёр-Довиль.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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