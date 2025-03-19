Hurtigruten подарит вторую поездку, если не получится увидеть северное сияние

2:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы мечтаете увидеть северное сияние, то 2025-2026 годы — идеальный момент. В этот период ожидается пик солнечной активности, а значит, шансы наблюдать яркие вспышки в небе возрастают. Один из лучших способов познакомиться с этим природным чудом — отправиться в путешествие по Северной Норвегии.

Фото: commons.wikimedia.org by Fotograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Северное сияние

Поездка начинается в Тромсё — городе, утопающем в зимней темноте. Здесь суровый климат, заснеженные вершины и потрясающие панорамы создают неповторимую атмосферу.

Один из самых комфортных и захватывающих способов увидеть сияние — отправиться в круиз с Hurtigruten. Этот маршрут проходит вдоль побережья Норвегии, среди живописных фьордов и скалистых берегов. На борту пассажиров ждут увлекательные лекции об астрономии и геофизике, объясняющие природу северного сияния.

Корабль движется на север, оставляя позади заснеженные ландшафты. На открытой палубе царит ледяной ветер, но пассажиры стойко ждут — вдруг именно сегодня небо озарится зелёными и фиолетовыми вспышками.

Солнце проходит 11-летние циклы активности, и 2025-2026 годы отмечены максимумом. Это означает, что вероятность мощных геомагнитных бурь, вызывающих северное сияние, значительно выше, чем в предыдущие годы.

Круиз включает остановки в живописных городах Хоннингсвог, Хаммерфест и Скьервей. Здесь можно отправиться в туры на собачьих упряжках, попробовать традиционные блюда северных народов или исследовать заснеженные просторы на снегоступах.

Когда северное сияние наконец появляется, кажется, что это мираж. Сначала оно проявляется в виде едва заметной дымки, затем разгорается, превращаясь в завораживающий танец зелёных и фиолетовых волн.

Для наблюдения за сиянием важно правильно подобрать одежду и оборудование. Тёплые непродуваемые вещи, термос с горячим напитком и камера с длинной выдержкой помогут запечатлеть это природное чудо.

Компания Hurtigruten курсирует по побережью Норвегии с 1893 года. Сегодня она делает акцент на экологичность, используя биотопливо и гибридные суда. Кроме того, Hurtigruten поддерживает местные сообщества, обеспечивая экономическую стабильность регионов.

Если во время зимнего круиза северное сияние не появится, Hurtigruten предлагает вторую поездку бесплатно. Так что у вас точно будет шанс увидеть это захватывающее явление!

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори», описательно, зорники́, споло́хи, столбы́ — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

