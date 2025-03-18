Как отдохнуть в Юго-Восточной Азии за 15 евро в день

Принять решение отправиться в Лаос — задача не из легких. Эта страна редко приходит на ум при планировании поездок, но именно такие неожиданные места часто оказываются самыми впечатляющими. Лаос — это не просто поездка, а уникальный опыт, который, к тому же, можно получить за минимальный бюджет.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Water reflection of sunset with gray and orange clouds and pirogues moored to the bank in Don Det Laos

Как добраться в Лаос и сколько это стоит?

Главная сложность — это дорога. Подобрать удобное время и бюджетные рейсы - та еще головоломка. В апреле билеты туда-обратно можно найти за 550-600 евро, но общее время в пути составит около 23 часов, включая пересадки. Это далеко? Возможно. Но если сравнивать, то путешествие на пароме из Пирея на Родос может занять столько же! Важно понимать, что Лаос находится в самом сердце Юго-Восточной Азии, соседствуя с Китаем, Таиландом, Вьетнамом, Камбоджей и Мьянмой.

Лаос — самая дешевая страна для путешествий

Если говорить о стоимости поездки, то дешевле Лаоса практически ничего не найти. Исследование сайта HelloSafe показало, что страна занимает первое место среди 131 государства по уровню доступности путешествий. В среднем один день здесь обойдется в 14,60 евро, включая жилье, еду и транспорт.

Столица страны — Вьентьян, уютный город с французским колоритом. Лаос долгое время был французской колонией, и это оставило свой отпечаток в архитектуре, кулинарии и даже культуре. Здесь можно увидеть Триумфальную арку, прогуляться по берегу Меконга или покататься по реке на лодке.

Местные рынки - еще одно место, куда обязательно стоит заглянуть. Цены на товары здесь буквально смешные: футболка за 2 евро, уличная еда еще дешевле. Двухместный номер в хорошем отеле можно снять всего за 20 евро в день.

Лаос за пределами столицы

Помимо Вьентьяна, стоит посетить Луанг-Прабанг - живописный город с древними храмами и атмосферой настоящего буддийского спокойствия. Провинция Лаоса порадует невероятными пейзажами, рисовыми полями и густыми лесами. Многие места здесь выглядят так, будто время остановилось.

Уникальная атмосфера Лаоса

В отличие от соседних стран, Лаос не перегружен туристами и живет в своем ритме. Здесь нет моря, нет спешки, нет стресса. Люди расслаблены, наслаждаются жизнью и не гонятся за суетой. Особенно это чувствуется в глубинке, где аутентичность Лаоса проявляется в полной мере.

При этом важно помнить, что это коммунистическая страна. Высказываться о политике здесь не принято — за критику правительства можно нарваться на неприятности. Однако в последние годы страна открылась для туризма, и влияние западного мира становится все заметнее.

Если хочется по-настоящему необычного путешествия, стоит последовать примеру известного путешественника Эфтихиса Блетсаса, который исследовал Лаос и поделился интересными маршрутами и лайфхаками. Правда, стоит быть осторожнее с местной кухней — уж очень легко нарваться на нечто экзотическое и жгучее.

Уточнения

Лао́с (лаос. ປະເທດລາວ [patʰeːdlaːw], Лау), полное название — Лао́сская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (лаос. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ [sǎːtʰáːlanalat pásáːtʰipátàj pásáːsónláːw]) — государство в Юго-Восточной Азии со столицей во Вьентьяне.

