Италия для знающих: самый уютный и бюджетный морской курорт

Туризм

Отдых в Италии — это не только Рим, Венеция и Флоренция. Если хочется насладиться живописными пляжами, но при этом избежать толп туристов и не потратить целое состояние, стоит обратить внимание на менее известные города. Одним из таких скрытых сокровищ является Кьяттолика - очаровательный морской курорт в регионе Эмилия-Романья.

Фото: commons.wikimedia.org by Paolobon140, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Università Cattolica di Milano (facciata)

Почему туристы выбирают Кьяттолику?

Город расположен на адриатическом побережье, и хотя он не так известен, как другие итальянские курорты, те, кто здесь побывал, остаются в восторге. Широкие пляжи с мелким золотистым песком и прозрачной водой, уютные улочки и гостеприимная атмосфера делают Кьяттолику идеальным местом для бюджетного отдыха. Здесь можно найти как бесплатные общественные пляжи, так и приватные участки с комфортными шезлонгами и зонтиками.

Любители активного отдыха тоже не останутся разочарованными. Кьяттолика — настоящий рай для сёрфингистов и кайтсерферов, а также отличное место для прогулок на яхте. Те, кто предпочитает спокойное времяпрепровождение, могут насладиться прогулками по набережной, посетить крупнейший аквариум Адриатики или исследовать местные рынки и ресторанчики.

Когда лучше ехать?

Высокий сезон в Кьяттолике — июль и август, но если хочется избежать толп и сэкономить на жилье, лучше приезжать в мае, июне или сентябре. В это время погода по-прежнему тёплая, но цены на отели и апартаменты значительно ниже, а пляжи гораздо свободнее.

Уточнения

Адриати́ческое мо́ре (др.-рус. Адрия́тьское мо́ре, итал. mare Adriatico, сербохорв. Jadransko more, лат. mare Hadriaticum, эмил.-ром. Mèr Adriâtic, вен. Mar Adriàtico, неап. Mar Adriateco, словен. Jadransko morje, хорв. Jadransko more, босн. Jadransko more, черног. Јадранско море, алб. Deti Adriatik), также Адриатика — полузамкнутое море, часть Средиземного моря между Апеннинским и Балканским полуостровами.