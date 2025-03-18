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Венгрия вне Будапешта: куда поехать, чтобы не стоять в толпах туристов

4:35
Туризм

Будапешт — жемчужина Дуная, город, где история и современность переплетаются в идеальной гармонии. Архитектурные шедевры, богатая культурная жизнь и знаменитые термальные источники ежегодно привлекают миллионы туристов. Однако Венгрия — это не только столица. Многие провинциальные городаобладают не меньшим очарованием, предлагая уникальные достопримечательности, гастрономию и природные красоты.

будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
будапешт

Почему туристы выбирают Будапешт?

Главное очарование Будапешта — его атмосфера. Великолепный Замок Буда, Бастион Рыбака, Церковь Маттиаша, а также Площадь Героев и Проспект Андраши, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, делают город настоящим музеем под открытым небом.

Термальные купальни - еще одна причина, по которой сюда приезжают туристы со всего мира. Венгерская столица славится своими источниками, и возможность расслабиться в Сечени или Геллерте превращает поездку в особенный опыт.

Не стоит забывать и о гастрономических впечатлениях. Традиционный гуляш, пряный рыбный суп халасле, изысканные блюда современной кухни, руин-бары и панорамные рестораны на берегу Дуная - все это делает Будапешт вкусным направлением для путешественников.

Однако не только столица достойна внимания. В Венгрии есть шесть городов, которые туристы обожают не меньше.

Эгер — город вина и барокко

Этот город известен своей богатой историей и архитектурным наследием. Замок Эгер сыграл важную роль в обороне страны от османов, а сам город прославился своей барочной архитектурой, которая превращает прогулку по центру в путешествие в XVIII век. Но главная гордость Эгера — это его винодельческий регион, где производят знаменитое вино "Бычья кровь".

Печ — средиземноморское очарование Венгрии

Уникальный город с теплым климатом и атмосферой, напоминающей Италию. Здесь находится Жолнаи-кварталс его керамическими украшениями и раннехристианские памятники, которым более 1600 лет. В Пече всегда многолюдно, ведь его культурное наследие привлекает туристов со всего мира.

Дебрецен — столица восточной Венгрии

Город известен своим культурным и религиозным значением. Реформатская Великая церковь - главный символ протестантской Венгрии. Летом сюда стекаются туристы, чтобы увидеть Цветочный карнавал, который превращает город в яркое зрелище. А любители отдыха и СПА высоко ценят термальный комплекс "Акватикум", который считается одним из лучших в стране.

Дьер — перекресток рек и культур

Этот город стоит на слиянии рек Дунай и Раба, что делает его особенно живописным местом. Его исторический центр, выполненный в стиле барокко, выглядит как кадр из старинного фильма. В Дьере множество музеев, театров и фестивалей, что делает его важным культурным центром Венгрии.

Сегед — самый солнечный город Венгрии

Сегед славится не только количеством солнечных дней в году, но и своими архитектурными достопримечательностями. Главный символ города — Купол Сегеда, собор с невероятной акустикой. Через него протекает река Тиса, вдоль которой разбросаны уютные кафе и набережные для прогулок. А еще Сегед известен своей паприкой, которая является неотъемлемой частью венгерской кухни.

Шопрон — средневековый город на границе с Австрией

Этот город называют городом лояльности из-за его исторической привязанности к Венгрии, несмотря на близость к Австрии. Здесь можно увидеть Огненную башню, с которой открывается потрясающий вид, а также прогуляться по старинным улочкам, сохранившим дух Средневековья. Вблизи находится озеро Нойзидль, где можно отдохнуть на природе.

А куда еще поехать?

Кроме этих городов, стоит обратить внимание на Балатон и его окрестности. Города Сиофок, Тихань, Балатонфюред, Кестхей славятся пляжами, парусным спортом и винодельческими регионами.

Венгрия — это не только Будапешт, но и множество удивительных мест, где можно окунуться в историю, культуру и природу.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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