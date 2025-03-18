Иногда реальность не оправдывает ожиданий. Например, Венеция, воспетая в книгах и кино, часто разочаровывает туристов толпами, высокими ценами и не самой чистой водой в каналах. Однако есть место, где можно прочувствовать всю магию водных улиц без разочарований - это Гитхоорн, живописная голландская деревня, известная как "Голландская Венеция".
История Гитхоорна полна неожиданных поворотов. Деревня пережила два крупных наводнения - в 1776 и 1825 годах. Стремительные потоки воды затопили торфяные земли, образовав сеть озер и болот. Однако местным жителям нужно было продолжать добывать и транспортировать торф — так появились каналы, ставшие впоследствии визитной карточкой Гитхоорна.
Гитхоорн — это место, где вода заменяет дороги. Здесь нет привычного городского шума и выхлопных газов — по каналам передвигаются только лодки, а вдоль них раскинулись уютные домики с соломенными крышами, утопающие в зелени.
Что можно увидеть и чем заняться:
Гитхоорн — это место, где можно перенестись в сказку и насладиться романтикой водных улиц без суеты и толпы. Возможно, именно здесь и стоит искать ту самую Венецию мечты.
Южная Голла́ндия (нидерл Zuid-Holland) — провинция на западе Нидерландов, между Северным морем и дельтой рек Маас и Рейн. Южная Голландия — регион, имеющий код ISO 3166-2:NL в мировой системе региональных кодов ISO (международная организация по стандартизации).
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.