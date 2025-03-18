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Здесь нет дорог, только каналы: самая необычная деревня Европы

2:46
Туризм

Иногда реальность не оправдывает ожиданий. Например, Венеция, воспетая в книгах и кино, часто разочаровывает туристов толпами, высокими ценами и не самой чистой водой в каналах. Однако есть место, где можно прочувствовать всю магию водных улиц без разочарований - это Гитхоорн, живописная голландская деревня, известная как "Голландская Венеция".

Giethoorn Netherlands Channels-and-houses-of-Giethoorn-08
Фото: commons.wikimedia.org by CEphoto, Uwe Aranas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Giethoorn Netherlands Channels-and-houses-of-Giethoorn-08

Как деревня стала плавучим уголком Европы?

История Гитхоорна полна неожиданных поворотов. Деревня пережила два крупных наводнения - в 1776 и 1825 годах. Стремительные потоки воды затопили торфяные земли, образовав сеть озер и болот. Однако местным жителям нужно было продолжать добывать и транспортировать торф — так появились каналы, ставшие впоследствии визитной карточкой Гитхоорна.

Что ждет туристов в "Голландской Венеции"?

Гитхоорн — это место, где вода заменяет дороги. Здесь нет привычного городского шума и выхлопных газов — по каналам передвигаются только лодки, а вдоль них раскинулись уютные домики с соломенными крышами, утопающие в зелени.

Что можно увидеть и чем заняться:

  • Прогулки на лодках. Можно арендовать каноэ или крытую лодку и отправиться исследовать окрестности.
  • Уникальные музеи и галереи. В деревне есть несколько художественных пространств и ремесленных мастерских.
  • Национальный парк Веерриббен-Виден. Гитхоорн находится в самом сердце крупнейшего болотного заповедника Северо-Западной Европы. Здесь можно отправиться в пеший поход, покататься на велосипеде или понаблюдать за редкими птицами.
  • Летние фестивали. В теплое время года Гитхоорн оживает: проходят музыкальные фестивали, ярмарки и гастрономические события.

Почему Гитхоорн — лучшая альтернатива Венеции?

  • Нет толп туристов - здесь спокойно даже в разгар сезона.
  • Чистые каналы и ухоженные улицы. В отличие от Венеции, Гитхоорн славится экологической чистотой.
  • Доступные цены. Еда, жилье и развлечения здесь значительно дешевле, чем в итальянском аналоге.
  • Полное единение с природой. Леса, озера и болота придают месту особенную атмосферу уединения и покоя.

Гитхоорн — это место, где можно перенестись в сказку и насладиться романтикой водных улиц без суеты и толпы. Возможно, именно здесь и стоит искать ту самую Венецию мечты.

Уточнения

Южная Голла́ндия (нидерл  Zuid-Holland) — провинция на западе Нидерландов, между Северным морем и дельтой рек Маас и Рейн. Южная Голландия — регион, имеющий код ISO 3166-2:NL в мировой системе региональных кодов ISO (международная организация по стандартизации).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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