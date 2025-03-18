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Авиасообщение под запретом? Грузия выступает против полётов в Сухум

1:25
Туризм

Агентство гражданской авиации Грузии выступает против использования аэропорта Сухума, называя его работу незаконной. Причина — отсутствие грузинского сертификата пригодности. По мнению ведомства, полёты в Абхазию нарушают положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.

Boeing 737
Фото: jetphotos.com by KirkXWB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Boeing 737

Аэропорт без международного статуса

Сухумский аэропорт закрыли в 1993 году по распоряжению грузинских властей. В 2006 году Международная организация гражданской авиации (ICAO) аннулировала его код и исключила из своих документов.

Однако в 2019 году правительство Абхазии самостоятельно присвоило аэропорту новый международный четырёхбуквенный код URAS.

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Несмотря на протесты Грузии, 7 февраля аэропорт Сухума принял тестовый рейс авиакомпании "ЮВТ Аэро" из Москвы. Более того, уже 1 мая может быть запущено регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией.

Этот шаг вызвал новую волну обсуждений о статусе региона и правомерности работы аэропорта. Грузия намерена добиваться запрета полётов в Сухум, ссылаясь на международные нормы и национальное законодательство.

Уточнения

Конвенция о международной гражданской авиации (англ. Convention on International Civil Aviation), также известная как "Чикагская конвенция" — конвенция, которая установила основные принципы работы международной авиации, в частности, правила полётов над территорией страны-участницы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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