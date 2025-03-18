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Фарнезе — средневековая деревня, в которой ожила история Пиноккио

2:27
Туризм

Фарнезе — очаровательная средневековая деревня в итальянской провинции Витербо (Лацио) с населением чуть более 1000 человек.

В природном парке
Фото: commons.wikimedia.org by Maik Richter Fotografie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
В природном парке

Она расположена на туфовой скале, возвышающейся на 343 метра над уровнем моря. Деревня находится к западу от озера Больсена, на границе с Тосканой, в живописном регионе Маремма Лацио. Название Фарнезе происходит от "фарний" — разновидности дуба, когда-то широко распространенного в этой местности. Также оно связано с влиятельной семьей Фарнезе, сыгравшей важную роль в истории Италии.

Фарнезе стало местом для съемок исторического телевизионного фильма "Приключения Пиноккио" Луиджи Коменсини (1972). Сцены, где мастер Джеппетто создает марионетку, которая оживает, были сняты именно здесь. Улицы этой деревни с её вневременной атмосферой напоминают место, где началась история Пиноккио, и до сих пор сохраняют магическую атмосферу, погружая в сказку.

Прогулка по узким улочкам исторического центра Фарнезе позволяет насладиться красотой средневековых каменных домов и ощутить особенную атмосферу. Одной из интересных особенностей деревни являются "колодцы" — большие углубления в туфе, которые в прошлом использовались для хранения зерна или воды, а позже стали свалками. Сегодня здесь можно увидеть керамику и артефакты разных эпох, выставленные в Городском музее Ферранте Риттаторе Вонвиллера.

В центре деревни находятся две значимые религиозные постройки. Церковь Святой Анны, построенная в 16 веке, украшена фресками, изображающими сцены Богородицы, с алхимическими символами. Недалеко расположена церковь Сан-Бартоломео, где хранятся произведения искусства, рассказывающие о духовности местных жителей.

В нескольких километрах от деревни находятся археологические источники Новой, где обнаружены остатки хижин и артефакты, относящиеся к бронзовому веку. Это место является свидетельством существования человеческих поселений с древнейших времен. В окрестностях также расположен природный заповедник Сельва-дель-Ламоне, идеально подходящий для пеших прогулок среди густого дубового леса, передает TuristiPerCaso.

Уточнения

Пино́ккио (с итал. — «семечко сосны») — персонаж сказки Карло Коллоди (1826—1890) «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» (итал. Le avventure di Pinocchio. Storia d’un burattino).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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