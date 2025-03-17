Пико — откройте для себя жемчужину Лацио всего в часе езды от Рима

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Скрытая жемчужина Лацио находится всего в часе езды от Рима, окруженная зелеными пейзажами и имеющая богатое историческое прошлое, которое невозможно не оценить.

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Территория, о которой идет речь, является частью провинции Фрозиноне. Если вы планируете провести выходные в Риме, обязательно посетите деревню Пико, расположенную всего в 108 км от столицы. Здесь находится замок, окруженный виноградниками и оливковыми деревьями. На сайте romatoday. it деревня заняла 20-е место в рейтинге лучших деревень Лацио.

Несмотря на свою скромную популярность, это место считается настоящей драгоценностью, которую стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Замок был построен лордом Иоанном Сцинтом из Аквины и на протяжении веков находился под властью различных правителей, включая анжуйцев.

Кулинарные традиции деревни тоже не оставят равнодушными. Здесь стоит попробовать такие блюда, как саньетте с фасолью и свининой, белые грибы, сыры и рубец. Эти деликатесы будут по достоинству оценены любителями вкусной еды.

Деревня с населением около 2500 человек находится в юго-восточной части провинции Фрозиноне, среди величественных пейзажей. Местные горы, такие как гора Пота (640 метров) и гора Сордо (720 метров), создают живописные виды, а между долинами текут несколько ручьев.

Что касается происхождения имени, существует несколько теорий: некоторые считают, что оно связано с мифическим первым королем Лацио Пикусом, другие утверждают, что название происходит от средневекового термина, названия местной птицы. Первые упоминания о деревне датируются 11 веком, когда она была частью ломбардского графства.

В 1055 году деревня перешла в руки монахов аббатства Монтекассино, а позже стала частью территории принца Капуи Джордано II. В 18 веке она вошла в состав Фарнезийских Штатов Медичи. Любители искусства могут посетить церкви Сант-Антонино-мученика, Санта-Марина, Сан-Рокко и Санта-Мария-ин-Кампо, которые украшены произведениями искусства.

Тем, кто предпочитает природу, стоит прогуляться по тропам природного парка Монти Аурунчи. Пико является настоящей жемчужиной Лацио, идеальным для тех, кто хочет уединиться вдали от шума города, передает romait. it.

Уточнения

Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим.



