Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли брать кошку за шкирку? Ответ зоологов вас удивит
Лишние волосы на теле: невинная особенность или серьезный сбой в организме
Ваша астрологическая кошка: найдите пушистого двойника по знаку зодиака
Вместо химии: опытные хозяйки используют эту специю для уборки
Ягодный марафон: лучшие сорта клубники, которые не требуют частой пересадки
Зачем новички на дороге обязаны носить знак, и что это значит для их безопасности
Гарвардские учёные раскрыли: простая привычка, сохраняющая память после 60
Забудьте о фокаче: эти восхитительные картофельные лепёшки с хрустящей корочкой заменят вам всё
Термоядерный синтез: как 22 минуты могут изменить мир энергетики

Пико — откройте для себя жемчужину Лацио всего в часе езды от Рима

2:42
Туризм

Скрытая жемчужина Лацио находится всего в часе езды от Рима, окруженная зелеными пейзажами и имеющая богатое историческое прошлое, которое невозможно не оценить.

Туристы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туристы

Территория, о которой идет речь, является частью провинции Фрозиноне. Если вы планируете провести выходные в Риме, обязательно посетите деревню Пико, расположенную всего в 108 км от столицы. Здесь находится замок, окруженный виноградниками и оливковыми деревьями. На сайте romatoday. it деревня заняла 20-е место в рейтинге лучших деревень Лацио.

Несмотря на свою скромную популярность, это место считается настоящей драгоценностью, которую стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Замок был построен лордом Иоанном Сцинтом из Аквины и на протяжении веков находился под властью различных правителей, включая анжуйцев.

Кулинарные традиции деревни тоже не оставят равнодушными. Здесь стоит попробовать такие блюда, как саньетте с фасолью и свининой, белые грибы, сыры и рубец. Эти деликатесы будут по достоинству оценены любителями вкусной еды.

Деревня с населением около 2500 человек находится в юго-восточной части провинции Фрозиноне, среди величественных пейзажей. Местные горы, такие как гора Пота (640 метров) и гора Сордо (720 метров), создают живописные виды, а между долинами текут несколько ручьев.

Что касается происхождения имени, существует несколько теорий: некоторые считают, что оно связано с мифическим первым королем Лацио Пикусом, другие утверждают, что название происходит от средневекового термина, названия местной птицы. Первые упоминания о деревне датируются 11 веком, когда она была частью ломбардского графства.

В 1055 году деревня перешла в руки монахов аббатства Монтекассино, а позже стала частью территории принца Капуи Джордано II. В 18 веке она вошла в состав Фарнезийских Штатов Медичи. Любители искусства могут посетить церкви Сант-Антонино-мученика, Санта-Марина, Сан-Рокко и Санта-Мария-ин-Кампо, которые украшены произведениями искусства.

Тем, кто предпочитает природу, стоит прогуляться по тропам природного парка Монти Аурунчи. Пико является настоящей жемчужиной Лацио, идеальным для тех, кто хочет уединиться вдали от шума города, передает romait. it.

Уточнения

Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Обрезали деревья? Эти ветки могут принести больше пользы, чем вы думали
Садоводство, цветоводство
Обрезали деревья? Эти ветки могут принести больше пользы, чем вы думали
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Еда и рецепты
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод Аудио 
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Красота и стиль
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Разгром в Курской области: украинские солдаты описывают своё бегство как фильм ужасов Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская Трамп начал масштабную военную операцию против Йемена. Каковы её перспективы? Любовь Степушова
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
ТОП-5 лучших блюд домохозяек СССР
Как избавиться от сорняков без прополки — рецепт, о котором мало кто знает
Как избавиться от сорняков без прополки — рецепт, о котором мало кто знает
Последние материалы
Можно ли брать кошку за шкирку? Ответ зоологов вас удивит
Лишние волосы на теле: невинная особенность или серьезный сбой в организме
Ваша астрологическая кошка: найдите пушистого двойника по знаку зодиака
Вместо химии: опытные хозяйки используют эту специю для уборки
Ягодный марафон: лучшие сорта клубники, которые не требуют частой пересадки
Зачем новички на дороге обязаны носить знак, и что это значит для их безопасности
Гарвардские учёные раскрыли: простая привычка, сохраняющая память после 60
Забудьте о фокаче: эти восхитительные картофельные лепёшки с хрустящей корочкой заменят вам всё
Термоядерный синтез: как 22 минуты могут изменить мир энергетики
Юрий Лоза раскритиковал обладательницу титула Мисс Россия-2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.