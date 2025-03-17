Остров Гави — секретное чудо Лацио, о котором мало кто знает

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Италия, одна из самых посещаемых стран мира, ежегодно принимает около 51 миллиона туристов, что подтверждает её популярность.

Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez artographybyp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пятки

Нельзя не отметить и Неаполь, который славится своей богатой историей и кулинарными традициями, которые вызывают восторг даже у самых искушенных гурманов.

Италия известна не только своей архитектурой и культурным наследием, но и великолепными островами, такими как Искья, Капри, Прочида, Вивара и Нисида. Эти острова поражают кристально чистыми водами и живописными пейзажами, что делает их идеальными местами для отдыха в летний сезон. Выбор среди множества потрясающих мест в Италии не всегда бывает легким.

Сардиния и Сицилия — два самых популярных острова, привлекающих туристов своей великолепной кухней, историей и дружелюбным населением. Эти острова также славятся своими прекрасными пляжами и морем, и нет ничего удивительного в том, что улицы Италии ежедневно пересекают туристы со всего мира.

Однако существует один остров, который не так широко известен, но способен составить конкуренцию уже упомянутым гигантам. Речь идет об острове Гави (Лацио), расположенном всего в 120 метрах от Понцы! Здесь нет пляжей, потому что побережье изрезано. Есть пещера, известная как Grottone di Gavi. Этот остров — идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть на природе, передает Romait.

Уточнения

Гурма́н (фр. gourmand) — лакомка, ценитель и любитель тонких изысканных блюд или знаток напитков, в том числе и вин — энофил.



