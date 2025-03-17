Канарские острова на грани экологической катастрофы — правительство вводит экстренные меры

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристов, посещающих Канарские острова, предупреждают о "высоком риске", который сейчас существует в пяти районах Гран-Канарии.

Фото: Wikimedia Commons by U.S. — NOAA. is licensed under Public domain разлив нефти

Впервые правительство объявило об этом в 23:30 в среду, 12 марта, из-за угрозы загрязнения морской среды на острове.

На следующий день, 13 марта, в 9:45 утра, было распространено предупреждение о загрязнении окружающей среды, связанное с разливом нефти, произошедшим после крушения рыболовецкого судна. Это предупреждение охватывает пять муниципалитетов Гран-Канарии.

По данным местных властей, предупреждение действует в муниципалитетах Тельде, Ингенио, Агуимес, Санта-Люсия-де-Тирахана и Сан-Бартоломе-де-Тирахана.

Местные власти приняли решение на основании инцидента и в соответствии с планом гражданской обороны Канарских островов (PLATECA).

Пять муниципалитетов пострадали от экологической угрозы. Накануне, в среду вечером, рыболовецкое судно затонуло всего в 3,5 милях от побережья, как сообщается на местном новостном сайте Canarian Weekly.

Морские спасатели подтвердили наличие нефтяной плёнки шириной от 100 до 150 метров, которая растянулась на одну милю к югу от места происшествия. На борту судна находилось около 2000 литров дизельного топлива и 50 литров масла. На данный момент нефтяное пятно находится примерно в четырех милях к востоку от порта Аринага.

Из-за угрозы для экологии центральное правительство Испании активировало Национальный морской план чрезвычайной ситуации первого уровня, усилив наблюдение за пострадавшей территорией, передает Yahoo.

Уточнения

Кана́рские острова́ (исп. Islas Canarias) — архипелаг из семи островов вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного побережья Африки (Марокко и Западная Сахара). Острова принадлежат территориально Испании.

