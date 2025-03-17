Ферма мороженого и уютный паб — в живописной деревне Таттенхолл всегда рады гостям

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таттенхолл — очаровательная деревня, окруженная холмами Чешира, где туристы найдут множество интересных мест.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/ladyous/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мороженое

Два главных заведения региона недавно были удостоены престижных наград.

Ферма мороженого в Таттенхолле получила титул "Достопримечательность года" на премии Marketing Cheshire Tourism Awards 2025, а паб The Pheasant Inn стал обладателем награды "Вкус Чешира".

Оба этих места давно сделали Таттенхолл популярным среди путешественников. Ферма мороженого, известная как единственная в Великобритании семейная достопримечательность, посвященная мороженому, предлагает гостям более 50 вкусов этого лакомства каждый день. Два года назад здесь открылся первый в стране магазин мороженого с доставкой на дом.

На протяжении десятилетий семьи приезжали сюда, чтобы насладиться свежим воздухом и развлечениями. Благодаря многомиллионным инвестициям, ферма превратилась в огромный парк с крытыми и открытыми игровыми зонами. Здесь можно провести целый день, наслаждаясь природой и разнообразными активностями. Судьи премии отметили, что это место сочетает в себе широкий выбор развлечений и невероятно вкусное мороженое.

Прошлым летом ферма расширила свою территорию, открыв "Соты в каньоне" — крупнейшую в Европе крытую игровую площадку с песком и водой. Кроме того, здесь есть мини-гольф, тематические аттракционы и даже "мороженое дерево", создающее эффект падающего снега в любую погоду.

Рядом с фермой, на возвышенности Сэндстоун-Ридж, расположен паб The Pheasant Inn, откуда открываются захватывающие виды на Чеширские равнины и Уэлшские холмы. Заведение привлекает не только туристов, но и местных жителей благодаря уютной атмосфере и разнообразному меню. Судьи премии "Вкус Чешира" высоко оценили блюда, отметив их безупречное приготовление и тёплый приём гостей.

Паб стал популярной остановкой для путешественников, велосипедистов и пеших туристов. Для тех, кто хочет задержаться подольше, доступны комфортабельные номера с панорамным видом на окрестности. С 2004 года гостиница принадлежит семье Нельсон, также владеющей отелем Grosvenor Pulford вблизи Честера. Паб уже был отмечен в путеводителе AA как одно из лучших заведений с потрясающим видом, передает ManchesterEveningNews.

Уточнения

Паб — заведение, в котором продаются алкогольные напитки для распития внутри или вне данного помещения. Традиционно существуют в Великобритании и Ирландии и являются частью социальной культуры этих стран.



