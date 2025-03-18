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Виллы, замки и усыпальницы: какие итальянские шедевры поражают воображение

4:46
Туризм

Италия возглавляет список стран с наибольшим количеством объектов ЮНЕСКО. В этот престижный перечень недавно вошли фрески треченто в Падуе, портики Болоньи, термальный курорт Монтекатини и тысячи гектаров первозданных лесов в национальных парках страны.

Фонтан Треви сделает всем ручкой
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trevi_(9583761582).jpg by Benjamin Watson
Фонтан Треви сделает всем ручкой

В десятку самых значимых культурных достопримечательностей Италии входят Колизей, Пантеон, Галерея Уффици, Помпеи и другие уникальные памятники истории.

Археологический парк Колизея

Колизей — символ Рима и один из самых посещаемых памятников мира. Название происходит от гигантской статуи, некогда стоявшей рядом. Построенный в I веке нашей эры по приказу династии Флавиев, амфитеатр вмещал до 50 тысяч зрителей. С 2021 по 2023 год поток посетителей увеличился с 1,6 млн до 12,3 млн человек.

Пантеон — храм всех богов

Знаменитый Пантеон, возведённый в 27 году до н. э. Марком Випсанием Агриппой, был посвящён семи планетарным богам. Его архитектура вдохновляла мастеров Возрождения — именно здесь покоится великий Рафаэль. В 2023 году этот храм посетили более 5,1 млн туристов.

Галерея Уффици — коллекция Медичи

Первый великий герцог Тосканы Козимо I Медичи задумал Уффици как административное здание, но в итоге оно стало одной из самых значимых картинных галерей мира. Здесь можно увидеть шедевры Боттичелли, да Винчи и Караваджо. В 2023 году галерея продала более 5,1 млн билетов.

Помпеи — застывший в веках город

Извержение Везувия 79 года н. э. погребло под пеплом целый город, но именно это сохранило его облик для потомков. Сегодня археологический парк Помпеи даёт уникальную возможность заглянуть в повседневную жизнь древних римлян. С 2021 по 2023 год количество посетителей выросло с 1 млн до 4 млн.

Галерея Академии во Флоренции

Основанная в 1784 году, галерея приобрела мировую славу после того, как сюда перенесли "Давида" Микеланджело. Это главный музей скульптуры эпохи Возрождения, который в 2023 году привлёк более 2 млн туристов.

Кастель-Сант-Анджело — замок с тысячелетней историей

Первоначально возведённый как мавзолей императора Адриана, замок Сант-Анджело пережил столетия, превращаясь то в крепость, то в папский дворец. В 2023 году его посетили 1,3 млн человек.

Египетский музей в Турине

Этот музей, основанный в 1824 году, считается одним из крупнейших в мире хранилищ египетских древностей. Здесь представлено более 40 000 экспонатов, включая мумии, папирусы и реликвии, охватывающие тысячелетия истории. В 2023 году его посетили 1,06 млн человек.

Дворец Казерты — итальянский Версаль

Проект дворца был задуман в XVIII веке королём Карлом Бурбоном и воплощён архитектором Луиджи Ванвителли. Этот грандиозный дворцовый комплекс включает 1742 окна, парк площадью 123 гектара и фонтаны длиной 3 км. В 2023 году дворец принял 934 000 гостей.

Виллы Адриана и д'Эсте

Роскошная вилла императора Адриана и утончённая вилла д'Эсте с её знаменитыми фонтанами входят в список ЮНЕСКО. Они открывают перед посетителями удивительный мир античного и ренессансного зодчества. В 2023 году здесь побывали 748 656 туристов.

Викторианский и Палаццо Венеция

Викторианский комплекс, возведённый в честь короля Виктора Эммануила II, символизирует единство Италии. Рядом расположен Палаццо Венеция — резиденция пап и дипломатов. В 2023 году оба памятника посетили 639 744 человека.

Уточнения

ЮНЕСКО (акрон. англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия. Организация была создана 16 ноября 1945 года, её штаб-квартира располагается в Париже (Франция).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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