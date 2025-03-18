Виллы, замки и усыпальницы: какие итальянские шедевры поражают воображение

Италия возглавляет список стран с наибольшим количеством объектов ЮНЕСКО. В этот престижный перечень недавно вошли фрески треченто в Падуе, портики Болоньи, термальный курорт Монтекатини и тысячи гектаров первозданных лесов в национальных парках страны.
В десятку самых значимых культурных достопримечательностей Италии входят Колизей, Пантеон, Галерея Уффици, Помпеи и другие уникальные памятники истории.
Колизей — символ Рима и один из самых посещаемых памятников мира. Название происходит от гигантской статуи, некогда стоявшей рядом. Построенный в I веке нашей эры по приказу династии Флавиев, амфитеатр вмещал до 50 тысяч зрителей. С 2021 по 2023 год поток посетителей увеличился с 1,6 млн до 12,3 млн человек.
Знаменитый Пантеон, возведённый в 27 году до н. э. Марком Випсанием Агриппой, был посвящён семи планетарным богам. Его архитектура вдохновляла мастеров Возрождения — именно здесь покоится великий Рафаэль. В 2023 году этот храм посетили более 5,1 млн туристов.
Первый великий герцог Тосканы Козимо I Медичи задумал Уффици как административное здание, но в итоге оно стало одной из самых значимых картинных галерей мира. Здесь можно увидеть шедевры Боттичелли, да Винчи и Караваджо. В 2023 году галерея продала более 5,1 млн билетов.
Извержение Везувия 79 года н. э. погребло под пеплом целый город, но именно это сохранило его облик для потомков. Сегодня археологический парк Помпеи даёт уникальную возможность заглянуть в повседневную жизнь древних римлян. С 2021 по 2023 год количество посетителей выросло с 1 млн до 4 млн.
Основанная в 1784 году, галерея приобрела мировую славу после того, как сюда перенесли "Давида" Микеланджело. Это главный музей скульптуры эпохи Возрождения, который в 2023 году привлёк более 2 млн туристов.
Первоначально возведённый как мавзолей императора Адриана, замок Сант-Анджело пережил столетия, превращаясь то в крепость, то в папский дворец. В 2023 году его посетили 1,3 млн человек.
Этот музей, основанный в 1824 году, считается одним из крупнейших в мире хранилищ египетских древностей. Здесь представлено более 40 000 экспонатов, включая мумии, папирусы и реликвии, охватывающие тысячелетия истории. В 2023 году его посетили 1,06 млн человек.
Проект дворца был задуман в XVIII веке королём Карлом Бурбоном и воплощён архитектором Луиджи Ванвителли. Этот грандиозный дворцовый комплекс включает 1742 окна, парк площадью 123 гектара и фонтаны длиной 3 км. В 2023 году дворец принял 934 000 гостей.
Роскошная вилла императора Адриана и утончённая вилла д'Эсте с её знаменитыми фонтанами входят в список ЮНЕСКО. Они открывают перед посетителями удивительный мир античного и ренессансного зодчества. В 2023 году здесь побывали 748 656 туристов.
Викторианский комплекс, возведённый в честь короля Виктора Эммануила II, символизирует единство Италии. Рядом расположен Палаццо Венеция — резиденция пап и дипломатов. В 2023 году оба памятника посетили 639 744 человека.
ЮНЕСКО (акрон. англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия. Организация была создана 16 ноября 1945 года, её штаб-квартира располагается в Париже (Франция).
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