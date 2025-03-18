Опасный Таиланд: клещи испортили отдых семье из Петербурга

Семья из Петербурга поехала отдыхать в Таиланд, но отдых был испорчен клещами: насекомые покусали мужа, жену и двоих детей.
Всё началось с того, что у мальчика появилась боль в области подмышки. Увидев, что кожа сына стала красной в этом месте, родители не подумали, что это может быть что-то опасное. Позже мать тоже стала чувствовать боль, причём сразу в нескольких местах: у виска, в плече и шее. Муж осмотрел её кожу и сумел разглядеть торчащие лапки клопов. Дочь, как и все, пострадала из-за этих насекомых, которые могут нападать на людей в любое время года в Таиланде.
В больнице врачи оказали помощь семье и сказали, что энцефалит им не грозит: клещи не являются его переносчиками. Медики прописали россиянам курс антибиотиков от боррелиоза. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.
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