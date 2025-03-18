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Забытый остров Греции, который стоит увидеть хотя бы раз в жизни

2:34
Туризм

Если Крит кажется вам слишком туристическим, но хочется аутентичной атмосферы, нетронутой природы и низких цен, присмотритесь к Гавдосу. Этот небольшой остров к югу от Крита — самая южная точка Европы и настоящий уголок спокойствия вдали от суеты. Здесь золотые пляжи, теплое море и потрясающие природные ландшафты.

Белые пляжи, Борнео, Малайзия
Фото: сommons.wikimedia.org by diego_cue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белые пляжи, Борнео, Малайзия

Нетронутая природа и пляжи мечты

Гавдос удивляет своей первозданной красотой. Его побережье напоминает Карибы, но без толп туристов и высоких цен.

  • Саракинико — пляж с мягким песком и кристально чистой водой, идеален для отдыха.
  • Агианнис — один из самых красивых пляжей Греции, с живописными песчаными дюнами и редким кедровым лесом.
  • Лавракас — уединенный уголок для тех, кто хочет полной тишины и уединения.

Пешие маршруты и уникальные места

Кроме пляжей, Гавдос — рай для любителей пеших прогулок. Маршруты ведут к скрытым бухтам и открывают потрясающие виды.

  • Кастри — Ампелос — путь через живописные холмы с панорамным видом на море.
  • Агианнис — Лавракас — прогулка по диким тропам к скрытым природным уголкам.
  • Маяк Ампелос — копия старинного маяка с уютным кафе и музеем, рассказывающим историю острова.
  • Фольклорный музей Меточи — коллекция традиционных предметов, позволяющая заглянуть в прошлое Гавдоса.
  • Венецианский замок Кефали — древняя крепость с панорамными видами на море.

Дешевый отдых на Гавдосе

Остров радует не только красотой, но и доступными ценами. Гавдос — одно из самых бюджетных направлений в Греции.

  • Проживание: никаких роскошных отелей — только небольшие гостевые дома и студии. Цены от 60€ за ночь, более комфортные варианты — от 76-77€.
  • Питание: традиционные таверны предлагают вкусную и недорогую греческую кухню.
    Остров с историей
  • Гавдос — это не только природа, но и интересное прошлое. В древности он служил местом ссылки, а его дикие пейзажи окутаны тайнами. Сегодня он привлекает путешественников, ищущих спокойствия и уединения.

Если вы хотите отдохнуть на живописном острове без толп туристов, Гавдос — идеальный выбор. Здесь можно забыть о времени, наслаждаясь морем, природой и тишиной.

Уточнения

Гавдос (греч. Γαύδος) — остров в Средиземном море, принадлежащий Греции. Административно входит в общину (дим) Гавдос в периферии Крит. Мыс Трипити на Гавдосе является самой южной точкой Греции и всей Европы. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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