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Магия розовых лепестков: лучшие места Италии для любования вишнями

2:40
Туризм

Весна — это время, когда природа расцветает во всей своей красе, наполняя воздух ароматами свежести. Одним из самых завораживающих зрелищ этого сезона является цветение вишневых деревьев.

Цветение сакуры в Италии
Фото: commons.wikimedia.org by Plankbil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветение сакуры в Италии

Если мечта о прогулке под розовыми лепестками манит вас, но поездка в Японию пока не входит в планы, не спешите расстраиваться — в Италии тоже есть места, где можно насладиться этим волшебным зрелищем.

Где увидеть цветущие вишни в Италии

Хотите почувствовать себя в Киото, не покидая Европу? В Италии множество уголков, где можно прогуляться под цветущими деревьями и поймать атмосферу японского ханами. Мы собрали для вас лучшие локации:

  • Флоренция – Японский сад
  • Милан – Холм вишни в Бикокка, Пьяцца Пиола
  • Новара – Вишнёвый бульвар на Виа Маркони
  • Печетто-Торинезе (Турин) – Аллея вишнёвых деревьев
  • Педасо (Фермо) – Вишнёвый район
  • Рим – Парк пруда ЭУР, Японский ботанический сад
  • Скандиччи (Флоренция) – Виа деи Чилиеджи
  • Учтиве (Верона) – Винная дорога
  • Виньола (Модена) – Праздник цветущих вишен
  • Вилланова-Сулла-Арда (Пьяченца) – Фестиваль цветущих вишнёвых деревьев

Когда цветут вишни в Италии?

Цветение обычно длится с середины марта до середины апреля, но многое зависит от климата. В южных регионах первые бутоны раскрываются уже в марте, а в северных городах пик приходится на апрель.

Лучший момент для наблюдения? Когда лепестки начинают кружиться в воздухе, превращая дорожки и скверы в розовые ковры.

Ханами – японское искусство восхищения цветами

В Японии цветение сакуры – это не просто красивый момент, а целая философия жизни. Традиция ханами, что в переводе означает «любование цветами», зародилась ещё в период Хэйан (794-1185 гг.), когда знать собиралась под деревьями, читала стихи и пила саке.

Сегодня ханами – это семейный праздник, время встреч с друзьями и коллегами, пикников под цветущими деревьями. В Японии даже составляют специальные прогнозы цветения, а компании могут давать сотрудникам выходные, чтобы насладиться этим волшебным периодом.

Почему сакура так дорога сердцам японцев? Её цветение длится всего несколько дней, напоминая о быстротечности жизни. Лепестки, кружась в воздухе, символизируют красоту момента, который нужно успеть поймать.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae). Есть основания думать, что первые вишни из Малой Азии привёз в Рим (Италию) после похода против Митридата (74 г. до н. э.) полководец и рабовладелец Лукулл.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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