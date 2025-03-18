Суслики в опасности: туристы невольно вредят уникальным животным в Венгрии

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Серые коровы, пасущиеся на полуострове Тихань рядом с озером Бельшё-То, и обитающие здесь же суслики являются настоящими достопримечательностями венгерского Национального парка Прибалатонской возвышенности. По словам директора парка Йожефа Верса, интерес людей к этим животным имеет свои недостатки.

Фото: commons.wikimedia.org by Joint831, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Суслик

Главной целью расселения сусликов было не привлечение туристов, а забота о самих животных. Несколько десятилетий назад полуостров Тихань был населён огромными стаями этих зверьков. Суслики особенно любят луга с короткой травой, очень полезной для их здоровья.

В 2003 году дирекция Национального парка Прибалатонской возвышенности разместила первую популяцию сусликов рядом с Бельшё-то, поскольку уже тогда было ясно, что эти воды богаты хариусом. Суслики хорошо размножаются, но туристов предостерегают от кормления зверьков. Суслик — это дикое животное, которое само находит себе пищу, и то, что оно находит, не опасно, поскольку суслики сами знают, что им можно, а что нельзя есть.

Туристы, которые дают сусликам еду, своими добрыми намерениями могут серьёзно им навредить. Администрация Национального парка Прибалатонской возвышенности хотела бы избежать этого риска. Суслики очень послушные животные: они могут подойти к человеку на расстояние 2-3 метров, даже если их ничем не угощают. Национальный парк разместил несколько предупреждающих знаков о запрете кормления сусликов, но это недостаточная мера, чтобы вразумить всех посетителей.

Уточнения

Национальный парк Прибалатонской возвышенности (венг. Balaton-felvidéki Nemzeti Park) — национальный парк в юго-западной части Венгрии, в Центрально-Задунайском крае на территории медье Зала и Веспрем.

