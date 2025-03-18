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Запрет на зарядку гаджетов в самолёте: как не попасть в неприятности с внешними аккумуляторами

1:56
Туризм

С 1 марта 2024 года ряд авиакомпаний ввел строгие ограничения на использование внешних аккумуляторов на борту. Новые правила стали реакцией на крупный пожар в самолете, произошедший в конце января.

салон самолета
Фото: Wikimedia Commons by JetRequest.com is licensed under Public domain
салон самолета

Одними из первых ужесточенные меры приняли Singapore Airlines и Scoot: теперь заряжать мобильные устройства от внешних аккумуляторов во время полёта запрещено.

Данный запрет действует также и для розеток на борту, так как риск перегрева и возгорания литиевых батарей остаётся высоким.

Помимо Singapore Airlines, аналогичные меры приняли:

  • Scoot
  • Thai Airways
  • South Korean Airlines
  • EVA Air
  • China Airlines

Запрет действует во всех авиакомпаниях Сингапура с 1 марта.

Что нельзя делать в самолёте?

  • Нельзя заряжать устройства от внешних аккумуляторов во время полёта.
  • Запрещено подключать гаджеты к розеткам на борту.
  • Powerbank нельзя класть в верхний отсек хранения багажа.
  • Аккумуляторы мощностью более 160 Вт*ч подлежат конфискации.

Правила соответствуют стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA):

  • До 100 Вт*ч — можно перевозить без ограничений.
  • От 100 до 160 Вт*ч — требуется предварительное уведомление авиакомпании.
  • Свыше 160 Вт*ч — перевозка запрещена, аккумулятор будет конфискован.

Чтобы предотвратить случайные короткие замыкания, пассажирам предоставляют специальные пакеты, куда можно поместить аккумулятор.

Эти меры направлены на снижение риска возгораний в полёте и делают путешествия более безопасными.

Если вы планируете перелёт с powerbank, обязательно ознакомьтесь с правилами вашей авиакомпании, чтобы избежать неприятных сюрпризов перед посадкой.

Уточнения

Singapore Airlines (SGX: SIAL) — национальная авиакомпания Сингапура, образована 1 мая 1947 года. Первоначальное название — Malayan Airways. С 2000 года является членом Star Alliance. 

Scoot (официальное название Scoot Pte Ltd.) — сингапурская бюджетная авиакомпания, дочерняя компания национального авиаперевозчика страны Singapore Airlines. Базируется в терминале 1 сингапурского аэропорта Чанги.

Thai Airways International (Thai Airways International Public Company Limited, Тайские авиалинии, SET: THAI) — национальная авиакомпания Таиланда.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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