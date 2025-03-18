Запрет на зарядку гаджетов в самолёте: как не попасть в неприятности с внешними аккумуляторами

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 марта 2024 года ряд авиакомпаний ввел строгие ограничения на использование внешних аккумуляторов на борту. Новые правила стали реакцией на крупный пожар в самолете, произошедший в конце января.

Фото: Wikimedia Commons by JetRequest.com is licensed under Public domain салон самолета

Одними из первых ужесточенные меры приняли Singapore Airlines и Scoot: теперь заряжать мобильные устройства от внешних аккумуляторов во время полёта запрещено.

Данный запрет действует также и для розеток на борту, так как риск перегрева и возгорания литиевых батарей остаётся высоким.

Помимо Singapore Airlines, аналогичные меры приняли:

Scoot

Thai Airways

South Korean Airlines

EVA Air

China Airlines

Запрет действует во всех авиакомпаниях Сингапура с 1 марта.

Что нельзя делать в самолёте?

Нельзя заряжать устройства от внешних аккумуляторов во время полёта.

Запрещено подключать гаджеты к розеткам на борту.

Powerbank нельзя класть в верхний отсек хранения багажа.

Аккумуляторы мощностью более 160 Вт*ч подлежат конфискации.

Правила соответствуют стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA):

До 100 Вт*ч — можно перевозить без ограничений.

От 100 до 160 Вт*ч — требуется предварительное уведомление авиакомпании.

Свыше 160 Вт*ч — перевозка запрещена, аккумулятор будет конфискован.

Чтобы предотвратить случайные короткие замыкания, пассажирам предоставляют специальные пакеты, куда можно поместить аккумулятор.

Эти меры направлены на снижение риска возгораний в полёте и делают путешествия более безопасными.

Если вы планируете перелёт с powerbank, обязательно ознакомьтесь с правилами вашей авиакомпании, чтобы избежать неприятных сюрпризов перед посадкой.

Уточнения

Singapore Airlines (SGX: SIAL) — национальная авиакомпания Сингапура, образована 1 мая 1947 года. Первоначальное название — Malayan Airways. С 2000 года является членом Star Alliance.



Scoot (официальное название Scoot Pte Ltd.) — сингапурская бюджетная авиакомпания, дочерняя компания национального авиаперевозчика страны Singapore Airlines. Базируется в терминале 1 сингапурского аэропорта Чанги.



Thai Airways International (Thai Airways International Public Company Limited, Тайские авиалинии, SET: THAI) — национальная авиакомпания Таиланда.

