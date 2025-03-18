Запрет на зарядку гаджетов в самолёте: как не попасть в неприятности с внешними аккумуляторами

С 1 марта 2024 года ряд авиакомпаний ввел строгие ограничения на использование внешних аккумуляторов на борту. Новые правила стали реакцией на крупный пожар в самолете, произошедший в конце января.
Одними из первых ужесточенные меры приняли Singapore Airlines и Scoot: теперь заряжать мобильные устройства от внешних аккумуляторов во время полёта запрещено.
Данный запрет действует также и для розеток на борту, так как риск перегрева и возгорания литиевых батарей остаётся высоким.
Помимо Singapore Airlines, аналогичные меры приняли:
Запрет действует во всех авиакомпаниях Сингапура с 1 марта.
Что нельзя делать в самолёте?
Правила соответствуют стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA):
Чтобы предотвратить случайные короткие замыкания, пассажирам предоставляют специальные пакеты, куда можно поместить аккумулятор.
Эти меры направлены на снижение риска возгораний в полёте и делают путешествия более безопасными.
Если вы планируете перелёт с powerbank, обязательно ознакомьтесь с правилами вашей авиакомпании, чтобы избежать неприятных сюрпризов перед посадкой.
Singapore Airlines (SGX: SIAL) — национальная авиакомпания Сингапура, образована 1 мая 1947 года. Первоначальное название — Malayan Airways. С 2000 года является членом Star Alliance.
Scoot (официальное название Scoot Pte Ltd.) — сингапурская бюджетная авиакомпания, дочерняя компания национального авиаперевозчика страны Singapore Airlines. Базируется в терминале 1 сингапурского аэропорта Чанги.
Thai Airways International (Thai Airways International Public Company Limited, Тайские авиалинии, SET: THAI) — национальная авиакомпания Таиланда.
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