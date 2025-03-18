Клопы, нефть и джем: с какими нелепыми просьбами туристы атакуют Генконсульство в Дубае

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Генконсульство России в Дубае опубликовало список смешных и нелепых просьб, с которыми российские туристы обращаются к дипломатам. Об этом сообщает "Турдом".

Фото: commons.wikimedia.org by Jackardsiffant, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дубай

Некоторые туристы пишут на официальную почту Генконсульства письма, в которых возмущаются из-за того, что им вовремя не поменяли полотенца, или просят принять меры против клопов, или даже желают решить свои семейные или финансовые проблемы с помощью дипломатов. Иногда путешественники пытаются привлечь дипломатов к очистке берега от разлившейся нефти или негодуют из-за того, что в кафе получили не две, а одну баночку джема.

"Если генконсульство вдруг закроет приём, значит, мы срочно всем дипломатическим составом отбыли на разборку с клопами, нефтяным бардаком, полотенечным казусом и джемным беспределом", — шутливо написали дипломаты и посоветовали туристов не переживать из-за подобных мелочей.

Уточнения

Диплома́т (от др.-греч. δίπλωμα «сложенный вдвое (письменный документ)») — в международном праве официальное лицо, представляющее интересы конкретного государства или полномочной международной организации.

