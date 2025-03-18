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Лихачи на дорогах Еревана: россиянка рассказала о главном минусе города

1:04
Туризм

Россиянка побывала в Ереване и описала впечатления от поездки в своём дзен-канале "Лайк Трэвел Путешествия".

Ереван
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ереван

Дружелюбие и гостеприимность армян поначалу напугали путешественницу. Ей было трудно поверить, что местные жители могут быть настолько радушными просто так, но через некоторое время она поняла, что никакого подвоха здесь нет и армяне действительно добрые и душевные по своей натуре.

Также путешественницу порадовало то, что в Ереване работало российское приложение такси, а цены оказались достаточно дешёвыми.

"Стоимость поездок очень демократичная — из аэропорта до центра я доехала всего лишь за 600—700 рублей", — пишет автор публикации.

Приятным сюрпризом было и наличие блюд европейской кухни в меню кафе и ресторанов. Главным минусом пребывания в Ереване россиянка назвала манеру вождения местных водителей — настоящих экстремалов. Из-за этого с ними страшно и опасно ездить по любой дороге.

Уточнения

Ерева́н (арм.  МФА (арм.): [jɛɾɛˈvɑn]; в русскоязычных источниках до 1936 года — Эривань) — столица и крупнейший город Республики Армения, крупнейший промышленный и экономический центр государства.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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