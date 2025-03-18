Билет в один конец: Lux Express приостановил сообщение между Хельсинки и Петербургом

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Автобусная компания Lux Express объявила о приостановке рейсов из Хельсинки в Санкт-Петербург с 18 ноября 2023 года. Такое решение связано с закрытием пограничного перехода Ваалимаа, который Финляндия закрывает на неопределенный срок, говорится на официальной странице компании во «ВКонтакте».

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

Пассажирам, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, предложены альтернативные варианты:

Возможность заменить билет на другой маршрут Lux Express, например, из Петербурга в Таллин или Ригу.

Получение компенсационного кода на бесплатную поездку на автобусах Lux Express.

Закрытие границы: что известно?

Финские власти приняли решение о временном закрытии четырех пограничных переходов на границе с Россией. В ночь на 18 ноября перестанут работать КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что закрытие связано с текущей ситуацией на границе.

Как это повлияет на путешественников?

Закрытие границы значительно усложнит автобусное сообщение между Финляндией и Россией. Теперь пассажирам придется искать альтернативные пути для поездок между странами, включая перелеты и поездки через Эстонию.

Компания Lux Express рекомендует пассажирам заранее перепланировать свои маршруты и воспользоваться доступными вариантами компенсации.

Уточнения

Lux Express Group — эстонская компания, осуществляющая деятельность в сфере междугородных и международных автобусных перевозок на территории Европейского Союза, Российской Федерации и Республики Беларусь под торговыми марками Lux Express и Simple Express.

