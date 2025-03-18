Билет в один конец: Lux Express приостановил сообщение между Хельсинки и Петербургом

Автобусная компания Lux Express объявила о приостановке рейсов из Хельсинки в Санкт-Петербург с 18 ноября 2023 года. Такое решение связано с закрытием пограничного перехода Ваалимаа, который Финляндия закрывает на неопределенный срок, говорится на официальной странице компании во «ВКонтакте».
Пассажирам, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, предложены альтернативные варианты:
Закрытие границы: что известно?
Финские власти приняли решение о временном закрытии четырех пограничных переходов на границе с Россией. В ночь на 18 ноября перестанут работать КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что закрытие связано с текущей ситуацией на границе.
Как это повлияет на путешественников?
Закрытие границы значительно усложнит автобусное сообщение между Финляндией и Россией. Теперь пассажирам придется искать альтернативные пути для поездок между странами, включая перелеты и поездки через Эстонию.
Компания Lux Express рекомендует пассажирам заранее перепланировать свои маршруты и воспользоваться доступными вариантами компенсации.
Lux Express Group — эстонская компания, осуществляющая деятельность в сфере междугородных и международных автобусных перевозок на территории Европейского Союза, Российской Федерации и Республики Беларусь под торговыми марками Lux Express и Simple Express.
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