«Аэрофлот» оставил без отпуска: 63 пассажира не улетели на Пхукет и судятся

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пресненский суд Москвы вынес решение в деле, связанном с аннулированными билетами на Пхукет, отказав более чем 60 пассажирам в коллективном иске к авиакомпании "Аэрофлот". Истцы требовали компенсации за отмененные авиабилеты, но суд не удовлетворил их требования в полном объеме, передаёт ТАСС.

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320

19 октября 2023 года 63 пассажира оформили билеты на рейсы "Аэрофлота" в Таиланд, заключив договоры перевозки с авиакомпанией. Однако уже 21-22 октября пассажиров уведомили об аннулировании билетов. В качестве компенсации авиакомпания просто вернула деньги, объяснив отмену билетов технической ошибкой при формировании цен.

Пассажиры не согласились с таким решением и направили коллективную досудебную претензию. В своем иске они требовали выплатить разницу между первоначальной стоимостью билетов и ценой, действовавшей на момент подачи требований.

Хотя коллективный иск в Москве не был удовлетворен, в других регионах суды вставали на сторону пассажиров. Например, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил не менее 10 исков, постановив выплатить пассажирам компенсации.

Большинство истцов получили по 5 тысяч рублей за моральный вред, а отдельным пассажирам "Аэрофлот" обязан предоставить новые билеты:

Роману Боргеру и Елене Репкиной авиакомпания должна компенсировать перелет на сумму 100 146 рублей. Семье Зыряновых были предоставлены новые авиабилеты стоимостью 68 076 рублей, а также неустойка в 20 тысяч рублей.

Несмотря на решение московского суда, пассажиры могут продолжить добиваться компенсаций через суды в других регионах. Этот случай стал прецедентом и показал, что суды могут выносить разные решения по одной и той же ситуации.

Авиакомпании, в свою очередь, могут пересмотреть свою политику аннулирования билетов, чтобы избежать подобных скандалов в будущем.

Уточнения

Пхуке́т также Пуке́т, ранее в европейских источниках и навигационных картах упоминавшийся как Тала́нг (тайск. ถลาง), Джанк Сейлон (англ. Junk Ceylon) или Джен Сайлен (англ. Jan Sylan — по всей видимости, происходит от искажённого малайского tanjung Salang, буквально ‘мыс Саланг’) — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.

