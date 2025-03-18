Борьба с тенью: Таиланд готовится урезать срок безвизового режима

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиландские власти рассматривают возможность уменьшения срока безвизового пребывания для туристов с 60 до 30 дней. Министерство туризма и спорта уже достигло принципиального согласия по этому вопросу, однако окончательное решение пока не принято. Основная цель такого шага — борьба с теневым бизнесом и нелегальной трудовой миграцией, пишет газета Bangkok Post.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Таиланд

Министр туризма Таиланда Соравонг Тхиентхонг подчеркнул, что Министерство иностранных дел страны разделяет озабоченность по этому поводу. Сейчас чиновники продолжают обсуждать детали, и окончательное решение будет объявлено позднее.

По статистике, туристы из дальних стран (например, Европы и Америки) обычно проводят в Таиланде от 14 до 21 дня, а путешественники из соседних государств — около недели. Однако есть группа иностранцев, которые используют длительное безвизовое пребывание для нелегальной работы.

Ассоциация таиландских турагентов сообщила, что количество нелегально трудоустроенных иностранцев в стране возросло, что стало одной из причин пересмотра визовых правил.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин ранее одобрил безвизовый режим на 60 дней для туристов из 93 стран, включая Россию. Однако теперь власти пересматривают это правило.

При этом Министерство иностранных дел Таиланда уточнило, что 60-дневный безвизовый режим для граждан России останется в силе, без дополнительных ограничений.

Ранее, в рамках межправительственного соглашения между Россией и Таиландом, срок безвизового пребывания составлял 30 дней. Однако таиландские власти регулярно продлевали этот срок, позволяя россиянам находиться в стране дольше.

С ноября 2023 года по май 2024 года россияне могли въезжать в Таиланд на срок до 90 дней без необходимости получения визы.

Пока окончательное решение о сокращении срока безвизового пребывания не принято, однако его обсуждение активно продолжается. Если изменения вступят в силу, туристам придется планировать свои поездки более внимательно.

Таиланд остается одной из самых популярных туристических стран мира, поэтому новые правила могут повлиять на миллионы путешественников.

Уточнения

Сеттха Тхависин (тайск. เศรษฐา ทวีสิน; также известный как Нит (тайск. นิด); род. 15 февраля 1963, Бангкок) — таиландский бизнесмен и политический деятель, премьер-министр Таиланда с 22 августа 2023 по 14 августа 2024 года. Ранее занимал пост исполнительного директора и президента Sansiri Pcl. 14 августа 2024 года Тхависин был отстранён от должности Конституционным судом.

