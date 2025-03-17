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Семейный отдых в 2025 году: лучшее направление в США для незабываемого отпуска

Туризм

Если планируется семейный отпуск в США, Сан-Диего, Калифорния, — это направление, которое обязательно стоит включить в маршрут. Этот солнечный город с потрясающими пляжами и расслабленной атмосферой вошел в список лучших мест для семейных путешествий в 2025 году по версии Time Out.

Калифорния
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Калифорния

Сан-Диего: отдых, полный впечатлений

Город предлагает массу развлечений для всей семьи: от тематических парков до уютных пляжей, где дети точно не заскучают.

"Родителям понравится знакомиться с экзотическими животными, плескаться в фонтанах у океана и восхищаться впечатляющими скульптурами из Lego вместе с детьми", — отмечается в рейтинге.

Тем, кто предпочитает спокойный отдых, подойдут пляжи Mission Beach, Coronado Beach и La Jolla Shores, где можно наслаждаться волнами в комфортной и безопасной обстановке.

Еще одна знаковая достопримечательность — знаменитый зоопарк Сан-Диего, один из лучших в мире. Более 3 500 животных, интерактивные выставки и расположение в живописном парке Бальбоа делают его обязательным пунктом программы для семейного путешествия.

Другие идеальные места для семейного отдыха

Если есть возможность отправиться за пределы США, Time Out рекомендует еще девять направлений для незабываемого отпуска с детьми:

  • Алгарве, Португалия
  • Мирабелло-Бэй, Греция
  • Маамунагау, Мальдивы
  • Йоркшир, Великобритания
  • Маун, Ботсвана
  • Сент-Люсия
  • Марбелья, Испания
  • Бруколи, Италия
  • Аттиньи, Франция

Уточнения

TimeOut — международная компания со штаб-квартирой в Лондоне, которая печатает одноимённый еженедельник о развлечениях и культурной жизни в 60 городах мира.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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