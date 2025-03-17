Семейный отдых в 2025 году: лучшее направление в США для незабываемого отпуска

Если планируется семейный отпуск в США, Сан-Диего, Калифорния, — это направление, которое обязательно стоит включить в маршрут. Этот солнечный город с потрясающими пляжами и расслабленной атмосферой вошел в список лучших мест для семейных путешествий в 2025 году по версии Time Out.
Город предлагает массу развлечений для всей семьи: от тематических парков до уютных пляжей, где дети точно не заскучают.
"Родителям понравится знакомиться с экзотическими животными, плескаться в фонтанах у океана и восхищаться впечатляющими скульптурами из Lego вместе с детьми", — отмечается в рейтинге.
Тем, кто предпочитает спокойный отдых, подойдут пляжи Mission Beach, Coronado Beach и La Jolla Shores, где можно наслаждаться волнами в комфортной и безопасной обстановке.
Еще одна знаковая достопримечательность — знаменитый зоопарк Сан-Диего, один из лучших в мире. Более 3 500 животных, интерактивные выставки и расположение в живописном парке Бальбоа делают его обязательным пунктом программы для семейного путешествия.
Если есть возможность отправиться за пределы США, Time Out рекомендует еще девять направлений для незабываемого отпуска с детьми:
TimeOut — международная компания со штаб-квартирой в Лондоне, которая печатает одноимённый еженедельник о развлечениях и культурной жизни в 60 городах мира.
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