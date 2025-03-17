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Шотландия или Ирландия: что выбрать, если у вас только неделя

4:09
Туризм

Британские острова компактны, но это вовсе не значит, что стоит пытаться объять необъятное за одну поездку. Известный путешественник Рик Стивс убеждён: если у вас есть всего неделя, то лучше посвятить её одной стране, а не пытаться разрываться между Ирландией и Шотландией.

Замок, Ирландия
Фото: commons.wikimedia.org by Phouka, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Замок, Ирландия

"Мы пробовали совместные туры, но пришлось отказаться. Либо маршрут выходил слишком поверхностным, либо растягивался на изнурительную дистанцию. Эти страны — сплошное очарование, которое нельзя осматривать впопыхах", — объясняет он.

Но если и Ирландия, и Шотландия одинаково достойны отдельного путешествия, с какой начать? Давайте разберёмся, какие маршруты предлагает Стивс.

Ирландия: живописные пейзажи и самое дружелюбное место Европы

Рик Стивс предлагает 7- и 14-дневные маршруты по Ирландии, но для первого визита 7 дней — оптимальный вариант.

Шэннон и утёсы Мохер

Прибытие в аэропорт Шэннона, после чего — поездка к живописным утёсам Мохер на Атлантическом побережье. Эти грандиозные скалы достигают 214 метров в высоту и завораживают панорамными видами.

Дингл: аутентичный колорит

Дорога ведёт на полуостров Дингл, известный зелёными холмами, уютными рыбацкими деревушками и атмосферными пабами. Здесь можно отведать свежайшие морепродукты и насладиться традиционной ирландской музыкой.

Килкенни и легендарный Рок Кашел

Маршрут продолжается через всю страну в Килкенни. По пути — остановка у Рока Кашел, древнего средневекового комплекса, где в V веке святой Патрик крестил короля Энгуса. В самом Килкенни стоит прогуляться по узким мощёным улочкам, посетить замок Килкенни и заглянуть в один из старинных пабов.

Глендалох и древние монастыри

Следующий пункт — Глендалох, где расположены руины древнего монастыря в живописной долине. Это одно из самых атмосферных мест Ирландии.

Дублин — финальная точка

Заключительный этап путешествия — Дублин, город с богатой историей и уникальной атмосферой. Здесь стоит заглянуть в Тринити-колледж, чтобы увидеть Книгу Келлс, пройтись по легендарному Темпл-Бар и, конечно, попробовать настоящий Guinness в одном из старейших пабов.

Шотландия: горные пейзажи, замки и виски

8-дневный маршрут по Шотландии начинается в Инвернессе и ведёт через самые знаковые места страны.

Озеро Лох-Несс и замок Кавдор

Первый день — это охота на лох-несское чудовище и посещение замка Кавдор, связанного с легендами о короле Макбете.

Куллоден и вискикурни

Далее маршрут ведёт к полю битвы при Куллодене, месту последнего сражения якобитов. Затем — поездка в Пертшир, где можно посетить вискикурню в регионе Спейсайд и узнать, как создаётся настоящий шотландский виски.

Фермы, средневековые деревни и гольф

Путешественникам предлагают увидеть работу овчарок на настоящей ферме, посетить шотландские краноги (древние дома на воде) и заехать в Данкелд — старинный город с собором и живописными лесами Эрмитаж.

Сент-Эндрюс — родина гольфа

Любителям спорта стоит заглянуть в Сент-Эндрюс, где находится старейшее поле для гольфа в мире.

Эдинбург — финал маршрута

Заключительный город — Эдинбург, столица Шотландии. Здесь стоит подняться в Эдинбургский замок, пройтись по Королевской миле, а затем отправиться на холм Артурс-Сит за лучшими видами на город.

Что выбрать первым?

Хотите атмосферные пабы, поэзию и яркое гостеприимство? Вам в Ирландию.
Мечтаете о замках, суровой красоте гор и виски? Добро пожаловать в Шотландию.

Обе страны великолепны, но Стивс советует не размениваться и выделить отдельное путешествие для каждой.

Уточнения

Брита́нские острова́ (англ. British Isles, ирл. Éire agus an Bhreatain Mhór, гэльск. Eileanan Bhreatainn, мэн. ny h-Ellanyn Goaldagh, скотс Breetish Isles) — архипелаг на северо-западе Европы, между Северным морем и Атлантическим океаном.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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