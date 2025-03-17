Эффективность по-швейцарски: зачем правительству самолёт, который некуда ставить

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Амбициозная покупка Bombardier Global 7500 швейцарским правительством — современного бизнес-джета стоимостью 103 миллиона швейцарских франков (117 миллионов долларов) - неожиданно обернулась логистическим кошмаром. То, что должно было стать символом швейцарской эффективности, превратилось в пример неудачного расчёта.

Фото: Wikimedia Commons by Alan Wilson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ самолёт Bombardier CRJ-900, авиакомпания Delta Connection

После торжественной доставки в декабре 2024 года чиновники быстро столкнулись с серьёзной проблемой: самолёт оказался слишком большим для ангаров в аэропорту Берн-Бельп, где обычно базируются официальные воздушные суда. Теперь его приходится держать на авиабазе Пайерн в 40 километрах от столицы, пока не построят новый ангар — а это займёт ещё два года.

Но и это ещё не всё. Взлётно-посадочная полоса в Берне слишком короткая, чтобы Global 7500 мог взлетать с полным запасом топлива, что сводит на нет его ключевое преимущество — дальность полёта в 14 260 километров. Для дальних поездок чиновникам теперь приходится сначала лететь в Цюрих или Женеву, а уже оттуда — на своём "воздушном лимузине".

Не обошлось и без казусов. Во время визита швейцарской делегации в Боливию выяснилось, что Global 7500 не сертифицирован для высокогорных аэропортов, поэтому часть пути пришлось преодолевать обычным коммерческим рейсом, оказавшись среди обычных пассажиров.

Новенький самолёт пришёл на смену более компактному и практичному Cessna Citation Excel, который исправно служил два десятилетия. Пока же обязанности по перевозке чиновников выполняют Dassault Falcon 900 и два Bombardier Challenger 604, а Global 7500 остаётся неиспользуемым, ожидая сертификации и установки системы защиты от переносных зенитных ракет.

Global 7500 задумывался как флагманский сверхдальнемагистральный бизнес-джет с четырьмя зонами комфорта, полноценной кухней и возможностью разгоняться до скорости 0,925 Маха. Однако все эти достоинства не помогают швейцарским чиновникам, которые вынуждены летать обычными рейсами, пока их роскошный самолёт стоит без дела.

Уточнения

Швейца́рский франк — валюта и законное платёжное средство Швейцарии и Лихтенштейна, также имеет хождение в итальянском эксклаве Кампионе-д'Италия и в немецком эксклаве Бюзинген-ам-Хохрайн. Банкноты франков выпускает центральный банк Швейцарии (Национальный банк Швейцарии), в то время как монеты выпускаются федеральным Швейцарским монетным двором.

