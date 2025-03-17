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Абхазия снова в списке направлений: стоит ли ехать

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Туризм

Туроператоры снова могут продавать путёвки в Абхазию — Министерство экономического развития России сняло ограничения.

Черное море Абхазия
Фото: commons.wikimedia.org by Avobukhov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Черное море Абхазия

Туры в Абхазию снова в продаже: ограничения сняты

Напомним, что в ноябре прошлого года МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в республику из-за беспорядков, а Минэк попросил приостановить продажу организованных туров.

Однако официальных запретов на въезд не было — путешествия оставались на усмотрение туристов. Теперь же рекомендации отменены, и организованный туризм в Абхазию возвращается.

Кроме того, к 1 мая в Сухуме планируют открыть международный аэропорт, а между Сочи и столицей Абхазии пустят скоростные поезда "Ласточка". Это облегчит дорогу туристам и сделает поездки ещё комфортнее.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны, груз. აფხაზეთი ) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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