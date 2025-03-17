Абхазия снова в списке направлений: стоит ли ехать

Туроператоры снова могут продавать путёвки в Абхазию — Министерство экономического развития России сняло ограничения.
Напомним, что в ноябре прошлого года МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в республику из-за беспорядков, а Минэк попросил приостановить продажу организованных туров.
Однако официальных запретов на въезд не было — путешествия оставались на усмотрение туристов. Теперь же рекомендации отменены, и организованный туризм в Абхазию возвращается.
Кроме того, к 1 мая в Сухуме планируют открыть международный аэропорт, а между Сочи и столицей Абхазии пустят скоростные поезда "Ласточка". Это облегчит дорогу туристам и сделает поездки ещё комфортнее.
Абха́зия (абх. Аԥсны, груз. აფხაზეთი ) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?