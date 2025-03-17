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Самые неожиданные находки в аэропортах: от белья до гаджетов

2:27
Туризм

Потерять вещи в аэропорту — неприятный опыт, который может случиться с каждым. Толпы, спешка, суматоха — всё это способствует рассеянности. Но какие предметы теряются чаще всего?

Стамбул, аэропорт
Фото: Wikimedia Commons by Jean Housen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стамбул, аэропорт

Что чаще всего забывают пассажиры?

Согласно отчёту о невостребованном багаже за 2023 год, путешественники чаще всего теряют:

  • Электронику (смартфоны, планшеты, наушники, электронные книги);
  • Одежду, включая нижнее бельё;
  • Книги и документы.

Данные крупных аэропортов, таких как Сиэтл-Такома (SEA) и Денвер (DEN), подтверждают: электроника и багаж — лидеры среди утерянных вещей.

Что делать, если вы потеряли вещь?

Первый шаг — вспомнить, где именно вы могли оставить пропажу. Чаще всего вещи забывают:

  • В зонах досмотра;
  • На скамейках и стойках регистрации;
  • В салоне самолёта.

Если потеря произошла на досмотре, обратитесь в Администрацию транспортной безопасности (TSA). У них есть специальная страница "Потерянные и найденные вещи", где можно подать заявку.

"В зависимости от вашего аэропорта на сайте вы найдёте номер телефона или онлайн-форму для обращения", — объясняет пресс-секретарь TSA Лиза Фарбштейн.

Однако срок хранения утерянных вещей в TSA ограничен 30 днями. Если за это время владелец не объявится, вещи могут быть уничтожены или проданы.

Куда девается потерянный багаж?

Если чемодан не найден, авиакомпания обязана компенсировать его стоимость. Однако, если владелец не подал заявление, сумки могут попасть в магазин потерянного багажа, где их продают.

Как не потерять свои вещи?

Вот несколько простых правил:

  • Приезжайте в аэропорт заранее, чтобы избежать спешки;
  • Держите вещи в порядке, складывая их в прозрачные пакеты или контейнеры;
  • Фотографируйте свои вещи перед поездкой;
  • Оставляйте контактные данные на багажных бирках;
  • Используйте AirTag или другие трекеры для отслеживания своих сумок.

Некоторые авиакомпании, например United Airlines и Delta, уже внедрили систему отслеживания багажа через AirTag, что значительно упрощает поиск.

Путешествуйте без лишних волнений, организуйте свои вещи и минимизируйте риск их потери!

Уточнения

TSA  — аббревиатура (от англ. Transportation Security Administration) — Администрация транспортной безопасности (США). 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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