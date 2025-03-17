Самые неожиданные находки в аэропортах: от белья до гаджетов

Потерять вещи в аэропорту — неприятный опыт, который может случиться с каждым. Толпы, спешка, суматоха — всё это способствует рассеянности. Но какие предметы теряются чаще всего?
Согласно отчёту о невостребованном багаже за 2023 год, путешественники чаще всего теряют:
Данные крупных аэропортов, таких как Сиэтл-Такома (SEA) и Денвер (DEN), подтверждают: электроника и багаж — лидеры среди утерянных вещей.
Первый шаг — вспомнить, где именно вы могли оставить пропажу. Чаще всего вещи забывают:
Если потеря произошла на досмотре, обратитесь в Администрацию транспортной безопасности (TSA). У них есть специальная страница "Потерянные и найденные вещи", где можно подать заявку.
"В зависимости от вашего аэропорта на сайте вы найдёте номер телефона или онлайн-форму для обращения", — объясняет пресс-секретарь TSA Лиза Фарбштейн.
Однако срок хранения утерянных вещей в TSA ограничен 30 днями. Если за это время владелец не объявится, вещи могут быть уничтожены или проданы.
Если чемодан не найден, авиакомпания обязана компенсировать его стоимость. Однако, если владелец не подал заявление, сумки могут попасть в магазин потерянного багажа, где их продают.
Вот несколько простых правил:
Некоторые авиакомпании, например United Airlines и Delta, уже внедрили систему отслеживания багажа через AirTag, что значительно упрощает поиск.
Путешествуйте без лишних волнений, организуйте свои вещи и минимизируйте риск их потери!
TSA — аббревиатура (от англ. Transportation Security Administration) — Администрация транспортной безопасности (США).
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?