Как итальянский ликёр нашёл вторую родину в Южной Америке

Если вы когда-либо пробовали фернет, то знаете — это не для слабонервных. Этот крепкий итальянский ликёр с 27 травами и специями, включая мирру, шафран и ревень, известен своим мощным травяным вкусом и, как считалось, лечебными свойствами.
Он появился в 1845 году в Милане, когда Бернардино Бранка, самопровозглашённый фармацевт, создал его как универсальное средство от проблем с пищеварением и даже холеры.
Однако настоящую популярность фернет обрёл вовсе не в Италии, а в далёкой Аргентине.
Всё началось в XIX веке, когда итальянские эмигранты массово переезжали в Аргентину, привозя с собой не только традиции, но и любимые продукты.
Фернет стал одним из них. Долгие годы его употребляли в чистом виде, но в 1970-х в городе Кордова произошло знаковое событие: музыкант Оскар "Эль Негро" Бесерра, не найдя подходящего миксера, смешал фернет с кока-колой.
Сладкая газировка смягчила горечь ликёра, и напиток мгновенно завоевал популярность. В 1990-х рекламные кампании распространили его по всей стране, сделав культовым.
На сегодняшний день более 75% мирового потребления фернета приходится именно на Аргентину. В Кордове его пьют больше, чем во всей Италии!
Эта любовь к горечи объясняется местными вкусовыми предпочтениями — например, в Аргентине также популярен мате, который обладает схожей терпкостью.
Этот коктейль в Аргентине пьют все — студенты на вечеринках, офисные работники после тяжёлого дня, пожилые люди во время семейных встреч.
Он встречается в меню любого бара и ресторана, а на домашних вечеринках его подают в самых разных вариациях.
Рецепт прост:
Всё это наливается в хайбол или пивной бокал. Но если вы студент или на футбольном матче, то, скорее всего, получите его в пластиковой бутылке из-под кока-колы — такой вариант называют "viajero" ("путешественник").
Фернет с колой имеет очень специфический вкус — сочетание горького травяного ликёра и сладкой газировки создаёт уникальный микс.
Новички часто сравнивают его с ополаскивателем для рта или Jagermeister, но истинные ценители знают: этот напиток — нечто особенное.
Поэтому, если вы хотите попробовать Аргентину на вкус, закажите фернет с кокой в баре или приготовьте его дома и пейте не спеша
Фернет (итал. Fernet) — горький ликёр итальянского происхождения, наиболее горький и крепкий из итальянских травяных ликеров-биттеров (амаро).
Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки Столица — Буэнос-Айрес.
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