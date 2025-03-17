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Как итальянский ликёр нашёл вторую родину в Южной Америке

2:54
Туризм

Если вы когда-либо пробовали фернет, то знаете — это не для слабонервных. Этот крепкий итальянский ликёр с 27 травами и специями, включая мирру, шафран и ревень, известен своим мощным травяным вкусом и, как считалось, лечебными свойствами.

Алкоголь
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алкоголь

Он появился в 1845 году в Милане, когда Бернардино Бранка, самопровозглашённый фармацевт, создал его как универсальное средство от проблем с пищеварением и даже холеры.

Однако настоящую популярность фернет обрёл вовсе не в Италии, а в далёкой Аргентине.

Как фернет покорил Аргентину

Всё началось в XIX веке, когда итальянские эмигранты массово переезжали в Аргентину, привозя с собой не только традиции, но и любимые продукты.

Фернет стал одним из них. Долгие годы его употребляли в чистом виде, но в 1970-х в городе Кордова произошло знаковое событие: музыкант Оскар "Эль Негро" Бесерра, не найдя подходящего миксера, смешал фернет с кока-колой.

Сладкая газировка смягчила горечь ликёра, и напиток мгновенно завоевал популярность. В 1990-х рекламные кампании распространили его по всей стране, сделав культовым.

Аргентина пьёт фернет больше, чем Италия

На сегодняшний день более 75% мирового потребления фернета приходится именно на Аргентину. В Кордове его пьют больше, чем во всей Италии!

Эта любовь к горечи объясняется местными вкусовыми предпочтениями — например, в Аргентине также популярен мате, который обладает схожей терпкостью.

Как правильно пить фернет с колой

Этот коктейль в Аргентине пьют все — студенты на вечеринках, офисные работники после тяжёлого дня, пожилые люди во время семейных встреч.

Он встречается в меню любого бара и ресторана, а на домашних вечеринках его подают в самых разных вариациях.

Рецепт прост:

  • лёд,
  • 30% фернета,
  • 70% кока-колы.

Всё это наливается в хайбол или пивной бокал. Но если вы студент или на футбольном матче, то, скорее всего, получите его в пластиковой бутылке из-под кока-колы — такой вариант называют "viajero" ("путешественник").

Фернет с колой имеет очень специфический вкус — сочетание горького травяного ликёра и сладкой газировки создаёт уникальный микс.

Новички часто сравнивают его с ополаскивателем для рта или Jagermeister, но истинные ценители знают: этот напиток — нечто особенное.

Поэтому, если вы хотите попробовать Аргентину на вкус, закажите фернет с кокой в баре или приготовьте его дома и пейте не спеша

Уточнения

Фернет (итал. Fernet) — горький ликёр итальянского происхождения, наиболее горький и крепкий из итальянских травяных ликеров-биттеров (амаро).

Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки Столица — Буэнос-Айрес.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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