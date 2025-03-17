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Вместо Турции и Египта: россияне открыли для себя новый способ путешествий — что такое монастыринг

1:10
Туризм

Пользователи соцсетей всё чаще пишут о новом виде туризма под названием монастыринг. В России есть несколько монастырей, в которых можно некоторое время пожить в качестве трудника. Об этом сообщает MSK1.RU.

Сергиев Посад
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Zelenko, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сергиев Посад

Во многих монастырях можно остановиться не за деньги, а за помощь в разных видах работ, например, на кухне или в огороде. В тех монастырях, где есть животные, можно за ними ухаживать.

Уставших от повседневной рутины россиян привлекает возможность отдохнуть от суеты и погрузиться в созерцательный и неспешный образ жизни, пообщаться со священниками и монахами, но важно помнить, что мужчины не могут жить в женских монастырях, как и женщины — в мужских.

Наиболее популярные для трудничества монастыри — Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, Иосифо-Волоцкий монастырь в Волоколамске, Николо-Пешношский монастырь в Дмитровском районе, Оптина Пустынь в Калужской области, Введенский владычный монастырь в Серпухове, Спасо-Богородинский монастырь в Можайском районе.

Уточнения

Монасты́рь (через церк.-слав. манастырь, от греч. μοναστήρι(ον), μαναστήρι(ο)ν, от μονος — «одинокий, один», родств. монах) — религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый устав, а также единый комплекс принадлежащих ей богослужебных, жилых и хозяйственных построек.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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