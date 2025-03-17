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Иностранки разгромили офис в Таиланде: вот что привело туристок в бешенство

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Туризм

Две иностранки приехали на отдых в Таиланд и слишком эмоционально отреагировали на несостоявшуюся экскурсию. Об этом сообщает издание "Новости Пхукета".

Таиланд
Фото: unsplash.com by Jonny Clow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таиланд

Женщины должны были поехать на экскурсию по заливам Пханг-На, но она не состоялась по одной из двух причин: туристки сами опоздали на трансфер либо никто за ними не приехал. Вместо того чтобы наслаждаться красивыми видами, путешественницы провели тот день в турагентстве. Они были возмущены до такой степени, что начали всё громить.

Через некоторое время дебоширки всё же признали вину и согласились оплатить всё, что они испортили. При этом остаётся неизвестным, компенсировали ли им стоимость несостоявшейся экскурсии.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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