Мечты о Египте оказались омрачены: россиянка рассказала, что ей не понравилось на отдыхе в Хургаде

Российская туристка побывала в египетском городе Хургаде. Она поселилась в отеле Tiranic Palace и рассказала порталу "Тонкости туризма" о главных разочарованиях на отдыхе.
Путешественница не была довольна качеством уборки: она обнаружила тёмные волосы в углу номера, и они оставались на том же месте всю неделю её пребывания. Кроме того, пляж не оправдал ожиданий женщины.
"Заявлено, что отель находится на первой береговой линии, но я с этим не совсем соглашусь. До пляжа от номера буквально 3—5 минут пешком, но, чтобы нормально искупаться, вам придётся идти до пирса. У берега очень мелко", — пояснила она.
Что касается питания, оно было качественным, но однообразным, например, из фруктов предлагались только апельсины и яблоки. Одним из главных плюсов отдыха оказался собственный бассейн в номере.
Хурга́да (также Эль-Гурдака, Эль-Хардага, араб. الغردقة — произносится как [el ɣæɾˈdæʔæ] — Эль-Гарда́ка) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта.
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