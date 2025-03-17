Мечты о Египте оказались омрачены: россиянка рассказала, что ей не понравилось на отдыхе в Хургаде

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка побывала в египетском городе Хургаде. Она поселилась в отеле Tiranic Palace и рассказала порталу "Тонкости туризма" о главных разочарованиях на отдыхе.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Хургада

Путешественница не была довольна качеством уборки: она обнаружила тёмные волосы в углу номера, и они оставались на том же месте всю неделю её пребывания. Кроме того, пляж не оправдал ожиданий женщины.

"Заявлено, что отель находится на первой береговой линии, но я с этим не совсем соглашусь. До пляжа от номера буквально 3—5 минут пешком, но, чтобы нормально искупаться, вам придётся идти до пирса. У берега очень мелко", — пояснила она.

Что касается питания, оно было качественным, но однообразным, например, из фруктов предлагались только апельсины и яблоки. Одним из главных плюсов отдыха оказался собственный бассейн в номере.

Уточнения

Хурга́да (также Эль-Гурдака, Эль-Хардага, араб. الغردقة‎ — произносится как [el ɣæɾˈdæʔæ] — Эль-Гарда́ка) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта.

