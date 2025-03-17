Кружка вместо компаса: британец нашёл интересный способ изучить мир

Британец Колм Далтон нашел уникальный способ путешествовать и знакомиться с разными культурами. Через пабы.
По его словам, каждый паб — это уникальная история, и он точно знает, как находить общий язык с людьми, где бы он ни оказался. Мужчина уже побывал в 97 пабах в 47 странах. 17 марта люди по всему миру будут искать местные ирландские пабы, чтобы присоединиться к веселью, связанному с национальным праздником Ирландии — Днем святого Патрика.
"Я воспринимаю паб как приятное место, поэтому он не ассоциируется у меня с чрезмерным употреблением алкоголя. Это скорее уютное местечко и люди", — признается Далтон.
Он мечтает посетить Фарерские острова — это прямо как побывать на краю света — с их потрясающей уникальной природой. А бар O'Kelly's в Гуантанамо? Это уже настоящая экзотика, но добраться туда не так-то просто. А самый южный ирландский паб в мире на Огненной Земле? И, конечно, Paddy's в Куско (Перу) и Namche Bazaar в Гималаях — это настоящие жемчужины для любителей ирландских пабов.
По оценкам Международной федерации ирландских пабов, в мире насчитывается не менее 6500 заведений, передает CNN.
Паб — заведение, в котором продаются алкогольные напитки для распития внутри или вне данного помещения. Традиционно существуют в Великобритании и Ирландии и являются частью социальной культуры этих стран.
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