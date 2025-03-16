Чохские террасы — древнее земледельческое чудо Дагестана поражает воображение

Чохские террасы — выдающийся памятник террасного земледелия, расположенный рядом с аулом Чох в Гунибском районе Дагестана.
Их возраст превышает 5000 лет, что делает их одним из древнейших подобных сооружений в мире.
Эти террасы представляют собой каскадные ступенчатые площадки, созданные на склонах гор для выращивания сельскохозяйственных культур. Благодаря им местные жители могли эффективно использовать труднодоступные горные земли, превращая их в плодородные участки.
Сегодня Чохские террасы утратили своё сельскохозяйственное значение, но по-прежнему поражают масштабом и красотой. Они привлекают туристов со всего мира, желающих увидеть это рукотворное чудо и насладиться захватывающими пейзажами Дагестана, передает Telegram-канал "Внутри РФ".
Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Северо-Кавказский федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района.
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