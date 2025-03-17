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Разноцветные домики и страусы на светофорах: россиянка рассказала о чудесах африканского города Кейптауна

1:41
Туризм

Российская путешественница и любительница сёрфинга Ирина Татаринова уже не раз приезжала в Кейптаун — популярный среди россиян город в ЮАР. О том, чем необычен этот город и о чём нужно помнить, если вы собираетесь в него поехать, она рассказала порталу "Вокруг света".

Кейптаун
Фото: flickr.com by MauritsV / Maurits Vermeulen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кейптаун

Кейптаун — идеальное место для сёрфинга. Кроме того, здесь есть интересные достопримечательности, например, на склоне горы Бо-Каап находится множество красивых разноцветных домиков, на фоне которых можно пофотографироваться. Любителей животных и экзотики Кейптаун порадует встречами с пингвинами прямо на берегу моря и со страусами, которых можно увидеть, стоя на светофоре.

В местных супермаркетах очень много натуральных полезных продуктов, а по воскресеньям можно посетить ярмарку со свежайшими овощами, фруктами и другой разнообразной едой, не покидая берег океана. По словам путешественницы, купаться в Кейптауне безопасно, поскольку спасатели, едва завидев издалека акулу, плывущую к берегу, сигналят туристам о необходимости выбираться на сушу.

Ирина отметила, что без собственной машины в Кейптауне не обойтись из-за проблем с городским транспортом. Она подчеркнула, что это довольно спокойный и безопасный город, но лучше внимательнее относиться к своим вещам и обязательно раздавать мелочь попрошайкам: это негласное правило города позволяет избежать конфликтных ситуаций. Также из недостатков Татаринова выделила раннее закрытие магазинов: они могут не работать уже в 17:00.

Уточнения

Кейпта́ун (англ. Cape Town, африк. Kaapstad, коса iKapa, сесото Motse Kapa) — второй по численности населения после Йоханнесбурга город Южно-Африканской Республики.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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