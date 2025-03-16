Как сэкономить на отеле почти вдвое — стратегии для туристов

Правильное планирование поездки поможет туристам значительно сократить расходы на проживание в отелях.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Номер в отеле

По мнению экспертов туристической отрасли, один из самых эффективных способов экономии — бронирование номеров на выходные.

Опытный турагент Виктор Абрамов советует приезжать в крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, не в начале недели, а ближе к пятнице. В эти дни цены на номера в гостиницах традиционно снижаются.

Такой подход позволяет существенно сэкономить: например, номер, который во вторник стоит около 15 тысяч рублей, к пятнице может подешеветь почти вдвое. Однако этот метод работает в основном вне туристического сезона.

Летом стоимость проживания в отелях формируется по другим принципам, главными из которых становятся высокий спрос и заполняемость гостиниц.

Таким образом, чтобы минимизировать расходы на жилье, путешественникам рекомендуется:

1. Бронировать отель в пятницу;

2. Останавливаться в гостинице на выходные;

3. Планировать поездки вне сезона;

4. Сравнивать цены в разные дни недели;

5. Обращать внимание на стоимость номеров разной категории.

Эти простые советы помогут туристам избежать лишних затрат и при этом сохранить комфорт во время поездки, передает News. ru.

Уточнения

Бронирование (туризм) — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.



