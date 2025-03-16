Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как кредитная история влияет на вашу жизнь и почему ее стоит проверить
Не так сложно, как кажется: как подготовить машину к лету и забыть о перегревах
Чохские террасы — древнее земледельческое чудо Дагестана поражает воображение
Диеты без жиров и углеводов – путь к долголетию или ранней смерти? Правда, о которой не говорят фитнес-блогеры
Медицинская косметика или масс-маркет: выбираем идеальный уход за чувствительной кожей
Купи сейчас, плати потом: удобная рассрочка или скрытая ловушка
Стал совсем взрослым: Татьяна Буланова показала младшего сына
Пальмовый вор: краб, который крадёт не только кокосы
Жёсткие штрафы за собак в 2025 году: правда или очередная страшилка

Как сэкономить на отеле почти вдвое — стратегии для туристов

Туризм

Правильное планирование поездки поможет туристам значительно сократить расходы на проживание в отелях.

Номер в отеле
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Номер в отеле

По мнению экспертов туристической отрасли, один из самых эффективных способов экономии — бронирование номеров на выходные.

Опытный турагент Виктор Абрамов советует приезжать в крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, не в начале недели, а ближе к пятнице. В эти дни цены на номера в гостиницах традиционно снижаются.

Такой подход позволяет существенно сэкономить: например, номер, который во вторник стоит около 15 тысяч рублей, к пятнице может подешеветь почти вдвое. Однако этот метод работает в основном вне туристического сезона.

Летом стоимость проживания в отелях формируется по другим принципам, главными из которых становятся высокий спрос и заполняемость гостиниц.

Таким образом, чтобы минимизировать расходы на жилье, путешественникам рекомендуется:

1. Бронировать отель в пятницу;

2. Останавливаться в гостинице на выходные;

3. Планировать поездки вне сезона;

4. Сравнивать цены в разные дни недели;

5. Обращать внимание на стоимость номеров разной категории.

Эти простые советы помогут туристам избежать лишних затрат и при этом сохранить комфорт во время поездки, передает News. ru.

Уточнения

Бронирование (туризм) — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Авто
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы Аудио 
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович
Российский шоу-бизнес
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович Аудио 
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие Дмитрий Плотников
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Последние материалы
Забудьте о радиаторах: это устройство перевернёт ваше представление об отоплении дома
Обезжиренный творог — вред или польза? Врачи объяснили, что происходит с организмом
Китай против мировой элиты: топ авто 2025 года, который вас шокирует
Почему кошки выбирают коробки, а не лежанки: вся правда о странной привычке
Как сэкономить на отеле почти вдвое — стратегии для туристов
Татьяна Брухунова показала фото с празднования своего дня рождения
Космическое сердцебиение? Загадочные радиоимпульсы из Млечного Пути привлекли внимание учёных
Стиль без компромиссов: сохраняем удобство, оставаясь сексуальной каждый день
Лампа Ельцина горит — вождь страной руководит... — писала газета Аргументы и факты 17 марта 1999 года
Картошка как резина, помидоры — каша: какие ещё овощи нельзя хранить в морозилке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.