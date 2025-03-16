Как сэкономить на отеле почти вдвое — стратегии для туристов

Правильное планирование поездки поможет туристам значительно сократить расходы на проживание в отелях.
По мнению экспертов туристической отрасли, один из самых эффективных способов экономии — бронирование номеров на выходные.
Опытный турагент Виктор Абрамов советует приезжать в крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, не в начале недели, а ближе к пятнице. В эти дни цены на номера в гостиницах традиционно снижаются.
Такой подход позволяет существенно сэкономить: например, номер, который во вторник стоит около 15 тысяч рублей, к пятнице может подешеветь почти вдвое. Однако этот метод работает в основном вне туристического сезона.
Летом стоимость проживания в отелях формируется по другим принципам, главными из которых становятся высокий спрос и заполняемость гостиниц.
Таким образом, чтобы минимизировать расходы на жилье, путешественникам рекомендуется:
1. Бронировать отель в пятницу;
2. Останавливаться в гостинице на выходные;
3. Планировать поездки вне сезона;
4. Сравнивать цены в разные дни недели;
5. Обращать внимание на стоимость номеров разной категории.
Эти простые советы помогут туристам избежать лишних затрат и при этом сохранить комфорт во время поездки, передает News. ru.
Бронирование (туризм) — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.
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