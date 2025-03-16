Зубры, медведи и нерпы — где можно туристам наблюдать за животными в их естественной среде обитания

Туристический эксперт Екатерина Васильева рассказала, в какие уголки России стоит отправиться, чтобы понаблюдать за животными в их естественной среде обитания.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Альпака на курорте Роза Хутор

В Шебалинском районе (Республика Алтай), рядом с селом Черга, работает Зубровый питомник СО РАН, созданный в 1982 году для восстановления популяции этих животных, почти истребленных к началу XX века. Первых зубров сюда привезли из Подмосковья, и теперь их численность значительно выросла. Лучшее время для посещения — зима, когда животных можно увидеть с минимального расстояния и даже покормить. Летом к ним подпускают не ближе, чем на 100 метров из-за брачного периода.

Ближайший аэропорт находится в Горно-Алтайске (перелет из Москвы — от 25 000 рублей, в пути 4,5 часа). Оттуда до питомника — 80 км. Можно взять экскурсию (от 3 500 рублей) или добраться самостоятельно автобусом до села Черга (до 2 часов в пути, от 500 рублей), а затем такси (10 минут). Входной билет — 300 рублей для взрослых, 250 рублей для детей.

В Даурском заповеднике (Забайкальский край), одном из немногих степных уголков России, можно увидеть монгольского дзерена — редкий вид антилоп, обитающий преимущественно в Монголии и Китае. Здесь же встречаются манулы, реликтовые чайки и даурские журавли.

Туристам доступны маршруты протяженностью от 40 до 200 км, позволяющие наблюдать за дикой природой вблизи. Как добраться: ближайший аэропорт — в Чите (перелет из Москвы — от 28 000 рублей, около 7 часов). Далее автобусом до села Нижний Цасучей (5 часов в пути, от 1 100 рублей). Экскурсия на транспорте заповедника стоит от 3 200 рублей (до 7 человек) или от 4 000 рублей (до 15 человек).

В Южно-Камчатском заказнике обитает крупнейшая охраняемая популяция бурых медведей в России — около 1 000 особей. Летом и осенью на Курильском озере они активно ловят нерестящегося лосося, позволяя туристам наблюдать за их охотой с близкого расстояния.

Безопасность гарантирует сопровождающий вооруженный инструктор. Для осторожных путешественников предусмотрены смотровые вышки и лодочные экскурсии. Как добраться: перелет до Петропавловска-Камчатского — от 30 000 рублей (9 часов в пути). До Курильского озера можно добраться только на вертолете, стоимость экскурсии — от 70 000 рублей с человека.

Увидеть байкальскую нерпу можно практически по всему озеру с апреля по октябрь, но лучшая точка для наблюдений — архипелаг Ушканьи острова. Там расположен "Нерпа-центр", оборудованный 350-метровой экотропой со смотровыми окнами. Чтобы не тревожить животных, туристов от них отделяет специальная стена. Разговаривать здесь запрещено, но фотографировать — сколько угодно.

Как добраться: ближайший аэропорт — в Улан-Удэ (перелет из Москвы — от 23 000 рублей, 6-7 часов в пути). Затем автобусом до Усть-Баргузина (5 часов, от 1 100 рублей). Экскурсия по экотропе — 2 500 рублей с человека.

Эти путешествия станут незабываемыми для всех любителей дикой природы, передает "Рамблер".

Уточнения

Не́рпы (лат. Pusa) — род из семейства тюленевых. Иногда нерп включают в род тюленей обыкновенных (Phoca).

