Заплатила 400 тысяч за разочарование — туристка осталась недовольна Кубой

Российская туристка, потратившая 400 тысяч рублей на поездку на Кубу, осталась разочарована отдыхом.
Одним из главных минусов поездки стала еда в отеле. По словам туристки, несмотря на ожидания изобилия морепродуктов, их практически не было. Как выяснилось, местные деликатесы в основном идут на экспорт.
"Куба — это остров, но морепродуктов здесь не найти. Еды много, но поесть нечего", — посетовала она.
Еще одним неприятным сюрпризом оказался пляж. Хотя на первый взгляд он выглядел хорошо, мелкие колючки сильно испортили впечатление.
"После того как несколько иголок впились в мою ногу, я больше не ходила босиком", — рассказала путешественница.
Не оправдали ожиданий и сувениры, которые россиянка хотела привезти друзьям. По ее словам, они выглядели слишком простыми и некачественными.
"Ваш ребенок в садике сделает лучше, уж поверьте", — сыронизировала она.
Туристка признала, что поездка стала для нее интересным опытом, но подчеркнула, что за такую сумму можно было отдохнуть в месте с более высоким уровнем сервиса, поделилась она на портале "Тонкости туризма".
Деликате́с (от фр. délicatesse) — это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре.
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