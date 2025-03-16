Заплатила 400 тысяч за разочарование — туристка осталась недовольна Кубой

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка, потратившая 400 тысяч рублей на поездку на Кубу, осталась разочарована отдыхом.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Куба

Одним из главных минусов поездки стала еда в отеле. По словам туристки, несмотря на ожидания изобилия морепродуктов, их практически не было. Как выяснилось, местные деликатесы в основном идут на экспорт.

"Куба — это остров, но морепродуктов здесь не найти. Еды много, но поесть нечего", — посетовала она.

Еще одним неприятным сюрпризом оказался пляж. Хотя на первый взгляд он выглядел хорошо, мелкие колючки сильно испортили впечатление.

"После того как несколько иголок впились в мою ногу, я больше не ходила босиком", — рассказала путешественница.

Не оправдали ожиданий и сувениры, которые россиянка хотела привезти друзьям. По ее словам, они выглядели слишком простыми и некачественными.

"Ваш ребенок в садике сделает лучше, уж поверьте", — сыронизировала она.

Туристка признала, что поездка стала для нее интересным опытом, но подчеркнула, что за такую сумму можно было отдохнуть в месте с более высоким уровнем сервиса, поделилась она на портале "Тонкости туризма".

Уточнения

Деликате́с (от фр. délicatesse) — это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре.

