Весна-лето в Сочи: аэропорт приготовил сюрприз для путешественников — узнайте, что изменится с 30 марта

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэропорт Сочи готовится к активному весенне-летнему сезону: уже с 30 марта пассажиры смогут воспользоваться обновленной программой рейсов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Самолет улыбается

На внутренних направлениях с апреля-мая возобновятся полеты в Архангельск, Абакан, Мурманск и Элисту, а с началом лета откроются рейсы во Владикавказ, Ханты-Мансийск и Петрозаводск.

Для любителей международных путешествий сезон обещает стать рекордным по числу рейсов. В день будет восемь вылетов в Стамбул, пять в Ереван, а четыре раза в неделю самолёты будут отправляться в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Кроме того, появятся новые международные направления и возобновятся прежние маршруты: Абу-Даби, Бахрейн, Манама и Кувейт.

В летнем сезоне 2025 года аэропорт предложит 84 направления, из них 57 по России и 27 международных. В общей сложности перевозки будут осуществлять 32 авиакомпании.

Сочи продолжает укреплять позиции ключевого авиационного хаба, предоставляя пассажирам широкий выбор рейсов как по России, так и за её пределы.

Уточнения

Абака́н (хак. Ағбан) — город в России. Столица Республики Хакасия.

